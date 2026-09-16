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Od danas, 16. septembra, svi državni organi i lokalne samouprave moraju biti registrovani na sistem "Plati", što znači da bi trebalo sami da proveravaju da li su takse i naknade plaćene.

Programska direktorka NALED-a Jelena Bojović ranije je objasnila da svi državni organi, prema zakonu koji je na snagu stupio 8. septembra, imaju rok da se do 16. septembra registruju na sistem "Plati".

"To znači da oni imaju mesto gde mogu da vide sve uplate koje su se desile prema državi i da na osnovu toga ne smeju da vam traže dokaz o uplati. Stupa na snagu 16. septembra. Kompleksnost je u tome što na svakom šalteru, znači svaki šalterski službenik mora da ima pravo pristupa tom sistemu i da bude siguran, da ima uvid u izvršena plaćanja i da vam onda za bilo koji zahtev koji sprovodite, bilo koji postupak koji sprovodite, ne traži dokaz o uplati", objasnila je Jelena Bojović za RTS.

MUP već nekoliko godina koristi sistem "Plati"

Sistem "Plati" se uveliko koristi. Bojovićeva je objasnila da taj sistem MUP koristi već nekoliko godina, ali drugi državni organi nisu.

"Tako da je sada ova promena koja se desila jeste upravo za sve državne organe, lokalne organe, lokalne samouprave. Znači, apsolutno sve institucije kod kojih vi vršite bilo koji postupak", navela je Jelena Bojović.

Dodala je da ne očekuju da na šalteru neko kaže "donesite uplatnicu", ali i da je zakon predvideo novčane kazne od 30.000 do 150.000 dinara za službenike i organe koji ne poštuju ovu zakonsku obavezu.

"Zakon o republičkim administrativnim taksama već neko vreme kaže da se za elektronska plaćanja dokazom o uplati smatra uvid u ovaj informacioni sistem. Sada je stupila i obaveza samih organa da se registruju na portalu eUprava i na tom sistemu 'Plati'", navela je programska direktorka NALED-a.

Kako sistem funkcioniše

"Vi dođete na šalter, oni izvrše pretragu po JMBG-u, imenom i prezimenom, nađu vašu uplatu, štrikliraju, obeleže da je uplata izvršena i ne traže vam apsolutno nikakav dokaz", objasnila je Jelena Bojović.

Dodala je da je jako bitno da se uplatnica generiše na sistemu "Plati".

"Bitno je da ne koristite neke stare šablone koje ste ranije koristili za uplate tih taksi, nego dođete na sistem 'Plati' i on vam tamo generiše uplatnicu. Vi ne morate na sistemu 'Plati' da platite, tamo dobijate uplatnicu koja ima i kju-ar kod i sve. Dakle, vi čak možete i fizički tu uplatnicu koja je generisana da odnesete u poštu i platite i bez dokaza dođete", rekla je Bojovićeva.

Potvrda o izvršenom plaćanju stiže na imejl adresu

Na pitanje odakle nam dokaz da smo platili, Jelena Bojović je odgovorila da se u sistemu "Plati" ostavlja imejl adresa na koju stiže potvrda o izvršenom plaćanju.

Napomenula je da će na sajtu plati.euprava.gov.rs biti moguće da se uplati veliki broj taksi, ali dok se sve institucije i postupci ne umreže, biće dostupna opšta uplatnica u koju će građani sami unositi potrebne podatke.

"Do 1. januara svi organi moraju da unesu sve svoje postupke i sve svoje takse u sistem, da vi ne morate više da razmišljate o tome da li je to 340 dinara, 430 dinara, koji je poziv na broj ili broj računa na koji nešto uplaćujete", istakla je programska direktorka NALED-a.

Navela je da u sistemu javne uprave postoji oko 700 postupaka koje sprovode građani i oko 7.300 postupaka koje sprovodi privreda.

Donose li smanjeni troškovi niže takse

Na pitanje da li će se zbog smanjenih troškova uplate smanjiti i takse, Jelena Bojović je odgovorila da se radi na tome da to bude sledeća faza.

"Pošto se NALED bavi reformom parafiskala od 2011. godine. Nama nije cilj po sebi da bude samo elektronsko plaćanje. Nama je jedan cilj bio da se popišu sve takse i naknade, jer stvarno, ni građani ni privreda nisu znali koliko tih taksi ima. Sada je Republički sekretarijat napravio tu jedinstvenu evidenciju neporeskih prihoda. Tu sad svi unose tih 8.000 taksi", objasnila je Bojovićeva.

Dodala je da je drugi korak bio da se omogući elektronsko plaćanje, a da će se u trećem koraku videti gde ima dupliranja nekih taksi, a gde neke usluge koštaju i do 20.000 dinara bez ikakvog razloga.

Jelena Bojović je istakla i da će postojati zbirne uplatnice koje će objediniti više taksi za jednu uslugu, ali da će sve biti izlistane i da će građani znati koje sve takse uplaćuju.