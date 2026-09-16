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Martin Mikovčak je arhitekta iz Slovačke koji je na dedovini napravio sebi kuću koja je pravo arhitektonsko čudo. Godinama je sedeo u visokoj travi na ovoj padini, zamišljajući kako bi se dom mogao uklopiti u pejzaž.

Kuću je ukopao u padinu, omogućivši livadi da se prelije preko njenog krova, dok se dugačka staklena fasada otvara ka dolini. Nizak kameni zid štiti unutrašnjost od pogleda prolaznika, a istovremeno dozvoljava južnom suncu da dopre do prostorija.

Tri modula su izrađena u obližnjoj fabrici i dopremljena na lokaciju, gde su spojena sa temeljima i betonskim jezgrom izgrađenim na licu mesta. Jezgro akumulira toplotu iz kamina, dok su radijatori diskretno smešteni ispod prozora.

1/10 Vidi galeriju Kako izgleda Martinova kuća Foto: screenshot YT/Intothewildhouses

Unutrašnjost kuće se menja u skladu sa svakodnevnim životom. Ulazna vrata se rasklapaju u nadstrešnicu. Jedinstven komad nameštaja transformiše se u stepenice, mesto za sedenje i deo kuhinje. Elementi za kuvanje skriveni su unutar stola, a kada se nalazi ispod poda tuš-kabine, okrenuta ka zalasku sunca.

Tokom izgradnje, neočekivano otkriće donelo je još jednu vezu sa pejzažom. Iskopavanjem je otkriven prirodni izvor, čija voda sada puni jezerce pored terase.

Za Martina, ovo je istovremeno dom i mesto za testiranje njegovih ideja. Svakodnevni život okružen ovim materijalima i mehanizmima omogućava mu da istraži šta modularna arhitektura može da ponudi kada je projektovana tako da odgovara konkretnoj osobi i lokaciji.