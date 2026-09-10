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Živci i vreme uloženi u legalizaciju i upis kuće u katastar konačno su se isplatili, rešenje je stiglo, a vaša nekretnina je u listu nepokretnosti sada potpuno "čista", bez tereta i crvenih zabeležbi. Pitanje koje svaki vlasnik u tom trenutku postavlja jeste "da li moja kuća sada vredi više novca?"

Kratak i jasan odgovor je - apsolutno da.

Iako legalizacija sama po sebi nije dodala nove kvadrate, nov krov ili luksuznu fasadu, ona je promenila pravnu sliku vaše nekretnine. Upisom objekta u katastar niste samo ispunili zakonsku obavezu, već ste napravili jedan od najpametnijih finansijskih poteza.

1. Otključavanje tržišta za "kreditne kupce" (Najveći skok cene)

Dok vaša kuća nije bila upisana ili je imala zabeležbu da je građena bez dozvole, bili ste osuđeni isključivo na "keš kupce". Pošto takvih kupaca ima neuporedivo manje, oni su svesni svoje pregovaračke moći i uvek obaraju cenu nekretnine, pravdajući to pravnim rizikom koji preuzimaju.

Kada je kuća upisana 1/1 i ima upotrebnu dozvolu ili rešenje o ozakonjenju, vi otvarate vrata za najbrojniju grupu kupaca na tržištu, ljude koji kupuju na stambeni kredit. Banke zahtevaju isključivo "čiste papire" da bi odobrile hipoteku. Drastično veći broj zainteresovanih kupaca automatski vam omogućava da kuću prodate po punoj, maksimalnoj tržišnoj ceni, bez ucena i prinudnih popusta.

2. Zvanična procena veštaka drastično raste

Da bi banka odobrila kredit potencijalnom kupcu, ovlašćeni procenitelj mora da izađe na teren i proceni vrednost vaše kuće. Pravilo struke je surovo, nelegalni ili neupisani kvadrati se u zvaničnim procenama tretiraju sa drastičnim umanjenjem vrednosti, često se nelegalni deo računa i 30% do 50% jeftinije, a nekada se i potpuno ignoriše.

Kada je svaki vaš kvadrat zvanično upisan u državni registar, procenitelj ga vrednuje po punoj tržišnoj ceni za tu lokaciju. Viša zvanična procena znači da kupac može da dobije veći kredit, a vi više novca na ruke.

3. Vrata za državne subvencije i energetsku efikasnost

Srbija poslednjih godina intenzivno deli subvencije građanima za zamenu stare stolarije, postavljanje termoizolacije, ugradnju toplotnih pumpi i solarnih panela, pri čemu država pokriva i do 50% troškova.

Jedan od uslova da uopšte konkurišete za ova bespovratna sredstva jeste da je objekat potpuno legalan i upisan u katastar. Vaša kuća sada ispunjava taj uslov. Samim tim, vi (ili budući kupac) možete iskoristiti državni novac da dodatno modernizujete objekat, što će njegovu vrednost u budućnosti podići na još viši nivo.

4. Pravni mir i mogućnost legalne dogradnje

Kupci nekretnina su danas izuzetno oprezni. Niko ne želi da plati desetine ili stotine hiljada evra za kuću, a da noću strahuje od građevinske inspekcije, naloga za rušenje ili nemogućnosti da sutra tu istu kuću prepiše deci. "Čisti papiri" prodaju nekretninu brže nego lep pogled ili nova kuhinja, a kupci su spremni da plate ozbiljnu premiju za pravnu sigurnost.

Takođe, sa legalizacijom, vi sada imate pravo da podnesete zahtev za građevinsku dozvolu ukoliko želite da podignete još jedan sprat, dozidate garažu ili proširite terasu. Kod nelegalnih objekata, svaki novi ekser zakucan u krov je krivično delo divlje gradnje, dok sa upisanom kućom imate potpunu slobodu da legalno širite i unapređujete svoj životni prostor.

Kolika je razlika u novcu?

Tržišna statistika u Srbiji pokazuje da legalizovane i uredno upisane kuće postižu od 20% pa čak do 40% višu prodajnu cenu u poređenju sa identičnim kućama u istom naselju koje imaju nerešen pravni status. Trošak koji ste imali za geometra, arhitektu i takse višestruko vam se vratio onog trenutka kada je rešenje iz katastra stiglo na vašu adresu.