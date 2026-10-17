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Na tržištu nekretnina u Beogradu povremeno se pojave stanovi koji pažnju privlače ne samo lokacijom već i neobičnim rasporedom površine. Jedan takav primer nalazi se u Bloku 21 na Novom Beogradu, gde se prodaje jednosoban stan sa terasom od čak 65 kvadratnih metara i pogledom na Ušće.

Ukupna površina nekretnine iznosi 95 kvadrata, dok je uknjižena površina 29 kvadratnih metara. Stan se nalazi na petom, ujedno i poslednjem spratu zgrade izgrađene 1972. godine, a oglašena cena iznosi 1.632 evra po kvadratnom metru, piše između ostalog u oglasu objavljenom na portalu Cityexpert.rs.

Pošto se navodi da je ukupna cena za ovaj stan iznosi 155.000 evra, to znači da je prodavac u cenu uračunao svih 95 kvadrata. Ipak, kod ovakvih oglasa važno je proveriti na koju se površinu odnosi navedena cena, kao i pravni status terase i mogućnost njenog korišćenja.

S obzirom da je uknjiženo svega 29 kvadrata, budući vlasnik bi mogao postati vlasnik samo tog dela, što u ovom slučaju znači, da bi ga, po ceni od 155.000 evra, jedan uknjiženi kvadrat koštao oko 5.344 evra.

Terasa od 65 kvadrata najveći adut stana

Najveća specifičnost ove nekretnine jeste terasa od 65 kvadratnih metara, sa koje se pruža otvoren pogled na Ušće i panoramu Beograda. Prema navodima iz oglasa, vlasnici poseduju pisanu saglasnost svih stanara zgrade za korišćenje terase.

Unutrašnji deo stana ima 29 kvadratnih metara, a prostor je organizovan kao jednosoban. Nekretnina se prodaje nameštena, sa renoviranom stolarijom, podnim oblogama i kuhinjskim elementima, što budućem vlasniku može olakšati useljenje.

Stan je poslednji put renoviran 2012. godine. Ima jedan mokri čvor, plafone visine 2,6 metara i kombinaciju PVC i drvene stolarije.

Dobra veza do važnih delova Beograda

Blok 21 nalazi se u centralnom delu Novog Beograda, na lokaciji koja omogućava povezivanje sa Starim gradom, Beogradom na vodi i poslovnim kompleksom Airport City.

Zbog položaja, blizine gradskih sadržaja i velike terase, nekretnina može biti interesantna kupcima koji traže stan za sopstveno stanovanje, ali i onima koji razmatraju izdavanje.

1/6 Vidi galeriju jhgakjaćjća Foto: CityExpert.rs - Nekretnina ID - 22979

Ipak, pre kupovine posebnu pažnju treba obratiti na dokumentaciju. Pošto je uknjiženo 29 kvadratnih metara, dok oglas navodi ukupnu površinu od 95 kvadrata, potencijalni kupci trebalo bi da provere pravni status preostale površine, način obračuna cene i obim prava na korišćenje terase.

Upravo taj odnos između male unutrašnje površine i velike terase čini ovu nekretninu drugačijom od tipične ponude jednosobnih stanova na Novom Beogradu.