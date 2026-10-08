Slušaj vest

U naselju Kotež prodaje se garsonjera po ceni koja bi mogla da bude pristupačna svima, naročito samcima, koji su u potrazi za krovom nad glavom, a nemaju finansijskih mogućnosti da kupe nekretninu veće površine.

Kako se navodi u oglasu pbjavljenom na portalu 4zida, nekretnina ima ukupno 24 kvadrata, od čega 21 kvadrat čini stambeni prostor, dok dodatna tri kvadrata otpadaju na ostavu.

Stan se nalazi u zgradi koja poseduje zajedničku terasu površine oko 45 kvadratnih metara. Nekretnina je u uobičajenom stanju, a prodaje se prazna. Od opreme su navedeni klima-uređaj i internet, dok se stan greje pomoću TA peći.

Prema oglasu, lokacija je jedna od prednosti ove nekretnine. U blizini se nalaze osnovna škola, dom zdravlja i stajališta javnog prevoza, što bi budućim vlasnicima moglo da olakša svakodnevno funkcionisanje.

U stanu se nalazi kupatilo, dok zgrada ima kablovsku televiziju i jednu telefonsku liniju.

Cena od 37.000 evra za 24 kvadrata znači da kvadrat, računajući ukupnu navedenu površinu sa ostavom, košta oko 1.542 evra. Ako se računa samo stambena površina od 21 kvadratnog metra, cena po kvadratu iznosi oko 1.762 evra.

1/8 Vidi galeriju Stan u naselju Kotež, pored 21 kvadrata stambenog prostora, ima i ostavu od tri kvadrata i veliku zajedničku terasu od oko 45 kvadratnih. Foto: Printscreen/4zida.rs

Važno je napomenuti da je nekretnina, prema navodima iz oglasa, u procesu legalizacije, što je podatak koji potencijalni kupci treba posebno da provere pre donošenja odluke o kupovini.