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Regionalna vlada Sardinije odobrila je izdvajanje 10 miliona evra za projekat privlačenja digitalnih nomada i radnika na daljinu, sa ciljem podsticanja ekonomskog razvoja manjih mesta i sprečavanja depopulacije, posebno u ruralnim i udaljenim područjima italijanskog ostrva.

Regionalna vlada usvojila je pilot-projekat "Destinacija digitalni nomadi" i uspostavljanje Regionalne mreže opština inovacija, čime je otvoren put za objavljivanje javnog poziva namenjenog lokalnim samoupravama za izgradnju i unapređenje digitalnih centara i prostora za rad na daljinu.

Prema pisanju lista Sole24Ore, za realizaciju programa predviđeno je ukupno 10 miliona evra, od čega tri miliona evra za 2026. i sedam miliona evra za 2027. godinu.

Poseban akcenat stavljen je na male opštine, unutrašnjost ostrva i područja koja su najviše pogođena iseljavanjem i padom broja stanovnika.

Sredstva će biti korišćena za obnovu i rekonstrukciju javnih objekata, kao i njihovo tehnološko opremanje, kako bi bili pretvoreni u centre za zajednički rad, rad na daljinu i boravak digitalnih nomada.

Regionalni sekretar za opšte poslove zadužen za inovacije Sebastijan Koko izjavio je da je ovom merom pokrenut deo aktivnosti koje će biti sistematski uređene budućim regionalnim zakonom o digitalnim nomadima i radnicima na daljinu.

Koko je naglasio da cilj nije samo izgradnja tehnoloških centara, već stvaranje lokalnih središta inovacija koja će postati deo ekonomskog i društvenog života zajednica.

Prema njegovim rečima, takvi centri trebalo bi da omoguće povezivanje stručnjaka, preduzeća, mladih, lokalnih administracija i građana, kao i razmenu znanja i ideja.

"Rad na daljinu može da postane novi pokretač regionalnog razvoja ukoliko, nakon privlačenja novih stručnjaka, uspemo da podstaknemo njihovo trajno vezivanje za lokalne sredine", ocenio je Koko.