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Ljubitelji prirode sa malo dubljim džepom koji su u potrazi za krovom nad glavom u prirodi trebalo bi da obrate pažnju na jedinstvenu vikendicu u Sremskim Karlovcima, sagrađenu od 200 godina stare cigle, sa autentičnom stolarijom i pogledom na Frušku goru.

- U prelepom ambijentu Sremskih Karlovaca, u okolini Fruške gore, nalazi se ova posebna vikendica koja spaja autentičnu arhitekturu, toplinu prirodnih materijala i udobnost savremenog života - piše između ostalom u oglasu objavljenom na portalu Nadjidom.com.

Pogodna za veliku porodicu

Iako se u opisu navodi da je reč o vikendici, ova nekretnina kao iz bajke, ima dva sprata i površinu od 240 kvadrata, pa može komotno u njoj da živi višečlana porodica.

- Raspored je pažljivo osmišljen za komforan boravak i porodični život. U suterenu se nalaze dve spavaće sobe, kuhinja i kupatilo. Prizemlje čini prostran dnevni boravak sa izlazom na veliku terasu, sa koje se pruža predivan pogled na obronke Fruške gore. Na gornjoj etaži nalaze se četiri spavaće sobe i dva kupatila, što ovu nekretninu čini pogodnom za veći broj ukućana - navedeno je u oglasu.

1/10 Vidi galeriju Nekretnina u Sremskim Karlovcima ima šest spavaćih soba, veliku terasu sa pogledom na obronke Fruške gore i originalnu stolariju iz 18. veka Foto: Printscreen/nadjidom.com/AMBIJENT Nekretnine

Spoj prošlosti i modernog

Posebnost kuće ogleda se u spoju starinskog graditeljstva i elemenata koji doprinose udobnosti svakodnevnog života.

- Kuća je renovirana 2012. godine, dok cigla od koje je građena potiče iz perioda starog više od 200 godina. Originalna stolarija iz 18. veka sačuvala je autentičnost i daje objektu poseban karakter. Dodatnu udobnost obezbeđuje podno grejanje - opisuje se stanje kuće u oglasu.

Dodaje se i da nekretnina poseduje sopstveni bunar i septičku jamu, a okružena je retkim vrstama drveća, među kojima su libanski kedar, sekvoje i listopadni borovi.

Kvadrat košta 1.250 evra

Ova nekretnina, namenjena je svima koji traže prostor za porodični život ili odmor daleko od gradske vreve, prodaje se po ceni od 300.000 evra, odnosno 1.250 evra po kvadratnom metru.

1/13 Vidi galeriju Nekretnina u Sremskim Karlovcima ima šest spavaćih soba, veliku terasu sa pogledom na obronke Fruške gore i originalnu stolariju iz 18. veka. Foto: Printscreen/nadjidom.com/AMBIJENT Nekretnine

Kuća se prodaje potpuno nameštena, što budućim vlasnicima može olakšati useljenje.