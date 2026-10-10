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Više od 100 godina istorije stalo je iza zidova jedne kuće u centru Sente, koja je sada ponuđena kupcima za oko 250.000 evra. Građena početkom 20. veka u raskošnom secesijskom stilu, ova nekretnina krije i priču o advokatima, preduzetnicima i porodici koja je poseduje još od 1941. godine.

Kuća se nalazi na parceli površine 1.001 kvadratni metar, dok njen stambeni objekat ima bruto površinu od 373 kvadratna metra. Neto površina iznosi oko 300 kvadrata, od čega je približno 250 kvadratnih metara stambeni deo, a oko 50 kvadrata čini suv kolski ulaz.

Zatvoreno dvorište i pomoćni objekti

Objekat je izgrađen od cigle i sastoji se od sedam soba, kuhinje, trpezarije i drugih prostorija, uz, kako se navodi u oglasu, dobar unutrašnji raspored. Nekretnini pripadaju i veliko zatvoreno dvorište, kao i više pomoćnih objekata.

Kuću je izgradio dr Jene Ellinger, advokat, a 1915. godine prešla je u vlasništvo Mora Leuchtera. Od 1927. godine bila je u vlasništvu Davida Armina Grafa, preduzetnika iz Sente, dok se od 1941. godine nalazi u vlasništvu porodice sadašnjih vlasnika. Prema oglasu, nekretnina nikada nije bila nacionalizovana.

Iako je kuća zbog starosti zahtevna za renoviranje, konstrukcijski je u dobrom stanju i trenutno je useljiva. Tragovi proteklih više od jednog veka prirodno su vidljivi, ali objekat tokom tog perioda nije značajnije prepravljan, zbog čega su sačuvani njegov originalni izgled i secesijski karakter, navodi se u opisu oglasa.

U kući je sačuvan i deo starog, originalnog nameštaja, koji se, uz poseban dogovor, može kupiti zajedno sa nekretninom.

Od infrastrukture su dostupni trofazna struja, dva zasebna priključka na elektroenergetsku mrežu, gradska kanalizacija i gradsko centralno grejanje, čiji je priključak trenutno privremeno obustavljen.

Zahvaljujući lokaciji, velikoj površini i arhitektonskoj vrednosti, nekretnina, osim za stanovanje, može biti pogodna i za reprezentativne poslovne i kancelarijske prostore, ugostiteljski ili turistički objekat, navodi se u oglasu.

Uknjiženo na dva vlasnika

Nekretnina je uknjižena i bez tereta, a prema navodima iz oglasa ima dva vlasnika. Orijentaciona cena je 250.000 evra.

Ipak, oglas je izazvao i polemiku na društvenim mrežama. Dok pojedini korisnici smatraju da kuća ima veliku istorijsku i arhitektonsku vrednost, drugi ocenjuju da bi novi vlasnik morao da uloži značajan novac u njenu obnovu.

Jedna od komentatorki navela je da kuća, prema njenom mišljenju, zahteva kompletno renoviranje, uključujući radove na instalacijama, temeljima, krovu, vodovodnim i kanalizacionim cevima i stolariji. Ona je ocenila i da bi nakon renoviranja ukupna vrednost ulaganja mogla biti znatno veća od same kupoprodajne cene.

Druga učesnica u raspravi navela je da joj se dopada dizajn i koncept unutrašnjeg dvorišta i da bi nekretnina mogla biti zanimljiva ljubiteljima restauracije, ali je ocenila da je "precenjena“ i da bi, uz cenu od oko 250.000 evra i troškove renoviranja, ulaganje moglo biti veoma veliko.