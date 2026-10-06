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Nakon završetka letnje sezone na crnogorskom primorju ponovo raste interesovanje za kupovinu nekretnina, ali uslovi na tržištu više nisu isti kao prethodnih godina. Cene uglavnom stagniraju ili beleže pad, dok je ponuda stanova i kuća znatno veća od trenutne potražnje.

Ovo su ključni trendovi koji obeležavaju aktuelno stanje na tržištu nekretnina u Budvi i okolini, gde je primetan masovniji odliv stranih državljana koji su proteklih godina važeći za najbrojnije kupce. Sada se sve češće odlučuju da prodaju svoje nekretnine i napuste državu.

Strahuje se od viznog režima

Jedan od glavnih razloga za promene na tržištu jeste neizvesnost u vezi sa uvođenjem viznog režima, što je direktno uticalo na odluku mnogih investitora i stanara da napuste opštinu Budva.

Kako objašnjava agent za nekretnine Tomislav Ranković, zabeležen je veliki odliv državljana Turske i Rusije koji su prethodnih godina bili među najvećim kupcima u ovoj opštini.

- Svi su negde u zoni neizvesnosti jer ne znaju da li će zvanično biti uvedene vize. Oni se još nadaju da neće, ali prema našim saznanjima to je stoprocentno. Dosta njih je već "diglo sidro" iz Budve. Prema najavama koje imamo, oko 15 odsto Turaka je već napustilo Crnu Goru, što se jasno odrazilo i na budvansku opštinu. Samim tim, nema interesovanja Turaka za kupovinu, a sa druge strane pojavljuju se nekretnine koje oni sada nude na prodaju - objašnjava Ranković.

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Ova pojava rezultirala je znatnim viškom nekretnina u ponudi. Prema zakonima ponude i potražnje, pad cena bio je neminovan, a taj trend je najvidljiviji u segmentu izdavanja stambenog prostora.

Kirije pale i do 200 evra

- Prošle i pretprošle godine, kao i u poslednje tri-četiri godine, jednosobni stanovi u naselju Rozino i oko fakulteta bili su oko 700 do 750 evra mesečno, kada govorimo o novogradnji ili bolje opremljenim stanovima. Danas takve stanove možete naći za 500 do 550 evra. Tu je evidentan pad i to je ono što smo ranije najavljivali, navodi Ranković.

Deficit porodičnih kuća i placeva

Iako na tržištu postoji potražnja za kućama u mirnijim zonama u okolini Budve, ponuda odgovarajućih objekata za porodični život izuzetno je skromna. Decenijski trend gradnje primarno usmerene na turizam stvorio je specifičnu strukturu nekretnina.

- Okolo Budve traže se kuće, neka mirnija varijanta. Međutim, Budva je specifična. U proteklom periodu kuće koje su se gradile nisu pravljene za život, većinom su to objekti apartmanskog tipa. Ko god je mogao, dogradio je neki apartman. Kada neko danas hoće da kupi ozbiljnu kuću za život u Budvi, to je veoma mali procenat objekata koji imaju klasičan raspored, sa dnevnim boravkom i spavaćim sobama. Najveći deo priče na tržištu i dalje čine stanovi, jer placeva skoro da nema, a kuća namenjenih klasičnom stanovanju na tržištu gotovo da i nema, ističe Ranković.

Veća ponuda, oprezniji kupci i pad cena zakupa obeležavaju početak jeseni na budvanskoj rivijeri. Da li je reč samo o privremenom zatišju i prilagođavanju tržišta ili o dugoročnijoj promeni trenda, pokazaće naredni meseci.