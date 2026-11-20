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Potrošači u Evropskoj uniji trebalo bi da dobiju snažniju zaštitu od manipulacija prilikom kupovine i korišćenja usluga na internetu. Evropska komisija predstavila je pre nekoliko dana Zakon o digitalnoj pravičnosti, čiji je cilj da ograniči nepoštene poslovne prakse koje su poslednjih godina postale uobičajene na digitalnom tržištu. Nova pravila usmerena su na takozvane mračne obrasce, odnosno načine oblikovanja internet stranica i aplikacija koji potrošače navode da donose odluke koje inače ne bi doneli. To su, na primer, upozorenja da je određenog proizvoda ostalo još samo nekoliko komada, komplikovane procedure za otkazivanje pretplata ili prikazivanje cena koje ne otkrivaju sve troškove kupovine.

Digitalni sadržaj

Posebna pažnja biće posvećena i digitalnim sadržajima osmišljenim tako da izazivaju zavisnost, manipulativnom personalizovanju ponuda i cenama koje se menjaju na način koji potrošačima nije jasan. Evropska organizacija potrošača (BEUC) pozdravila je ovu inicijativu, ocenjujući da je reč o dugoočekivanom koraku ka uspostavljanju pravednijeg digitalnog tržišta.

- Zakon o digitalnoj pravičnosti je neophodan instrument koji će potrošačima vratiti kontrolu nad vremenom i novcem koje troše na internetu. Digitalna tržišta predugo su ostavljala građane bespomoćnim pred komplikovanim procedurama otkazivanja pretplata, neprozirnim cenama karata i upozorenjima o ograničenim zalihama koja ih pritiskaju da što pre obave kupovinu - izjavio je Agustin Rejna, generalni direktor BEUC-a.

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Naglasio je da zakonodavci moraju jasno da ograniče prakse kojima se iskorišćavaju slabosti potrošača. Jedna od važnih oblasti koju bi novi propisi trebalo da urede jeste i oglašavanje preko influensera. Iz BEUC-a upozoravaju da korisnici društvenih mreža često veruju da dobijaju iskrene preporuke za kupovinu kozmetike, odeće ili drugih proizvoda, iako je zapravo reč o plaćenom oglašavanju.

- Ljudi očekuju da im influenseri daju iskrene savete, a ne da im prikriveno prodaju najnoviju kremu protiv bora ili modernu odeću. Ako neko promoviše proizvode na društvenim mrežama, to mora biti jasno naznačeno. Potrošači imaju pravo da znaju kada su izloženi reklami - poručio je Rejna.

Koliko su manipulativne prakse rasprostranjene pokazuje i istraživanje Evropske komisije iz 2022. godine, prema kojem je čak 97 odsto najpopularnijih internet stranica i aplikacija koje koriste potrošači u EU sadržalo bar jedan takozvani mračni obrazac. Iako Evropska unija već ima propise koji zabranjuju nepoštenu trgovačku praksu, digitalno tržište se poslednjih dvadesetak godina znatno promenilo. Postojeća pravila nisu u dovoljnoj meri prilagođena novim oblicima oglašavanja, prodaje i uticaja na odluke kupaca.