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Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali rekao je danas da je Srbija u ovom trenutku najbrže rastuća ekonomija u Evropi i dodao da se očekuje da rast BDP-a ove godine iznosi između 3,5 i 3,7 odsto.

- U trećem kvartalu, to je najnoviji podatak, rast našeg BDP-a je četiri odsto. I po svim dosadašnjim podacima, pošto polako, ali sigurno pristižu i ostale zemlje, podaci iz ostalih zemalja iz Evrope, Srbija je u ovom trenutku najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Do kraja godine očekujemo da ćemo biti na 3,5 - 3,7 odsto rasta. Apsolutno smo u vrhu Evrope, i to je ono što ostavljamo u amanet ovima koji dolaze", rekao je Mali.

On je kazao za Pink da država u ovom trenutku ima oko 500 milijardi dinara na računu, to jest, više od četiri milijarde evra.

- Da vas podsetim, samo 2012. godine, ovi koji su tada bili na vlasti, a sada su se, ovi iz Demokratske stranke što su se prerušili u studentsku listu, dakle, oni su nama ostavili osam milijardi dinara. Udeo javnog duga u BDP-u 43,5 odsto danas, dakle, duplo bolje nego što je prosek Evropske unije. Imate skoro 30 milijardi evra u deviznim rezervama.

Stopa nezaposlenosti 2012, da podsetim ponovo, iako sam možda dosadan, bila je 25,9 odsto. Svaki četvrti u Srbiji bio je bez posla. Danas je na istorijskom minimumu od 7,2 odsto. Dakle, to su stvari koje ostavljamo onima koje dolaze - Srbija koja pobeđuje u onome u čemu do sada nije pobeđivala, a to je ekonomija, istakao je Mali.

siniša ma

Foto: K1

Podsetio je da je Srbija jedina zemlja u regionu Zapadnog Balkana koja je dobila investicioni kreditni rejting, što znači da smo bezbedni i sigurni za investicije.

Mali je rekao da se mnogo toga promenilo nakon 25. oktobra, da su uprkos haosu i neizvesnosti naše finansije, javne finansije stabilne.

- Mi smo u ponedeljak imali naplatu domaćeg PDV-a, polovina meseca je, dakle, 1,2 milijarde dinara više nego što smo očekivali. I onda vidite rezultat jedne odgovorne ekonomske politike. Ne samo da smo nastavili sve naše investicije u infrastrukturu, nego smo imali onaj veliki paket jednokratne pomoći svim građanima Srbije, onima koji su bili, u stvari, najugroženiji. Naši penzioneri su dobili između 20. 000 i 35. 000 dinara, oni koji su dobili novčanu socijalnu pomoć, naši borci, borački dodatak, dečiji dodatak, smanjenje cene lekova, sve je to uticalo na to da građani imaju više novca. I kao rezultat svega toga, dakle, nismo zaustavili ni investicije, jer građani su imali veću likvidnost, dakle više novca, rekao je Mali.