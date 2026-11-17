Siniša Mali o Poštanskoj štedionici: Evo zašto se čekalo sa odlukom i šta sledi u naredne dve nedelje
- Vlada Srbije otkupiće državne hartije od vrednosti od Poštanske štedionice kako bi banci obezbedila potrebnu likvidnost
- Siniša Mali kaže da je odluka doneta posle izveštaja NBS i Poštanske štedionice, a transakcije će biti završene u naredne dve nedelje
Nakon informacije da je Vlada Srbije odlučila da otkupi državne hartije od vrednosti od Poštanske štedionice kako bi omogućila toj banci da dođe do preko potrebne gotovine oglasio se Siniša Mali, ministar finansija u tehničkoj Vladi. On je u objavi na svom instagram nalogu objasnio sve detalje otkupa državnih hartija od vrednosti od Poštanske štedionice i zašto se čekalo do sada.
- Kao odgovorna Vlada, u narednom periodu ćemo sprovesti transakcije prevremenog otkupa državnih obveznica, kako bismo poboljšali likvidnost kako Banke Poštanska štedionica, tako i dali mogućnost svim vlasnicima obveznica da prodaju hartije. Ovu odluku smo doneli nakon što smo, kao Ministarstvo finansija, krajem prošle nedelje dobili izveštaje od Narodne banke Srbije i Poštanske štedionice i analizirali postojeće stanje u toj banci - napisoa je Mali i naglasio:
- Vlada će na ovaj način doprineti smirivanju tenzija na finansijskom tržištu, a transakcije će biti realizovane u naredne dve nedelje. Stabilnost i predvidivost nemaju cenu i smatramo da je ovo odgovorna odluka u trenutku kada je postojala neizvesnost na finansijskom tržištu. Na taj način, investitorima će se omogućiti dodatna fleksibilnost u upravljanju svojim portfeljima, bankarskom i finansijskom sektoru će se obezbediti dodatni instrument za upravljanje likvidnošću, a država će smanjiti javni dug - naveo je on.
Prema rečima Malog ove transakcije biće realizovane u obimu koji ni na koji način neće ugroziti stabilnost javnih finansija, likvidnost budžeta Republike Srbije, niti redovno izmirivanje svih obaveza države.
- Naprotiv, cilj je da se odgovornim upravljanjem javnim dugom i raspoloživim budžetskim sredstvima dodatno podrže stabilnost, likvidnost i nesmetano funkcionisanje domaćeg finansijskog tržišta, uz istovremeno smanjenje ukupnog iznosa javnog duga Republike Srbije kroz prevremeni otkup, čime se dodatno doprinosi održivosti javnih finansija - napisao je Mali i istakao:
- Republika Srbija je uvek bila i ostaje pouzdan partner finansijskom sektoru i investitorima koji su godinama ukazivali poverenje našoj zemlji, njenim ekonomskim rezultatima i dugoročnoj stabilnosti. Kao što smo činili tokom prethodnih godina u vreme globalnih kriza, uključujući i period nakon izbijanja rata u Ukrajini, država je spremna da, kada god je to potrebno, pravovremeno reaguje i obezbedi dodatnu likvidnost i podršku finansijskom tržištu. Napominjem i da nismo želeli da izlazimo u javnost pre nego što dobijemo izveštaje od nadležnih institucija, a kako ne bismo doprineli većoj neizvesnosti - zaključio je Siniša Mali.
Biznis Kurir