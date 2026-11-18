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Popust od 70 odsto, besplatna dostava i još samo nekoliko proizvoda na stanju je ponuda koju je teško propustiti. Međutim, iza primamljivih oglasa mogu da se kriju lažne internet prodavnice, a umesto željenog proizvoda, kupce može da sačeka neprijatno finansijsko iznenađenje.

U susret Crnom petku, koji se ove godine obeležava 27. novembra, Erste Banka Srbija ukazuje na rizike od onlajn prevara i donosi praktične savete kako da građani zaštite svoj novac i podatke.

- Sezona velikih popusta i intenzivne onlajn kupovine nažalost je prilika i za onlajn prevare. Postoji veliki broj internet prodavnica koje oponašaju poznate trgovce, kreirajući sajtove sa fotografijama proizvoda, korpom i mogućnošću plaćanja karticom. Kupac koji na takvom sajtu ostavi podatke, rizikuje da naručeni proizvod nikada ne stigne, a da podaci budu iskorišćeni za neovlašćena plaćanja - ističu u Erste banci.

Prevara može da vas sačeka i posle kupovine

Dodaju i da u periodu kada očekujemo veći broj pošiljki, posebno treba biti oprezan sa porukama o navodno neuspešnoj dostavi, doplati poštarine ili potvrdi adrese. Iza linkova koji se nalaze u ovakvim porukama mogu da se kriju lažne stranice dostavnih službi, čiji je cilj prikupljanje podataka sa platnih kartica. Slične prevare mogu da uključuju i obaveštenja o neuspešnom plaćanju, otkazanoj porudžbini ili povraćaju novca.

Cilj ne mora uvek da bude samo zloupotreba platne kartice, već i pristup mobilnom ili elektronskom bankarstvu. Zato je važno imati na umu da ni za kupovinu, ni za prijem pošiljke, ni za povraćaj novca nije potrebno trgovcu ili dostavnoj službi otkrivati korisničko ime, lozinku, sigurnosne kodove ili kodove za aktivaciju bankarske aplikacije.

Pet stvari koje treba proveriti pre nego što platite

Kako bi građani bezbednije iskoristili pogodnosti koje donosi sezona popusta, stručnjaci za sajber bezbednost Erste Banke izdvajaju pet jednostavnih preporuka:

Proverite adresu internet prodavnice - Dodatna slova, brojevi, pravopisne greške i neobični nastavci u adresi sajta mogu da ukažu na prevaru. Oznaka HTTPS i simbol katanca ne garantuju da je trgovac pouzdan.

Proverite od koga kupujete - Obratite pažnju na to da li su na sajtu jasno navedeni podaci o prodavcu, kontakt informacije, uslovi isporuke i povraćaja robe. Iskustva drugih kupaca potražite i izvan sajta prodavnice.

Ne dozvolite da popusti diktiraju brzinu vaše odluke - Poruke poput "ponuda važi još samo 10 minuta“ ili "ostala su još samo dva proizvoda“ stvaraju osećaj hitnosti, na koji računaju i prevaranti.

Obratite pažnju na način plaćanja - Budite posebno oprezni ukoliko trgovac insistira na drugačijem, tj. neuobičajenom načinu plaćanja ili traži podatke koji nisu neophodni za obavljanje kupovine.

Proverite šta odobravate u bankarskoj aplikaciji - Pre potvrde, obavezno proverite iznos, naziv trgovca i vrstu radnje koju odobravate. Nikada ne potvrđujte zahtev koji ne prepoznajete. Posumnjali ste na prevaru? Ne čekajte, odmah se zaštitite

Ukoliko sumnjate da ste podatke sa svoje platne kartice ili podatke za pristup digitalnom bankarstvu ostavili na neproverenom sajtu, kontaktirate odmah svoju banku. Ukoliko vam bankarska aplikacija omogućava privremenu blokadu kartice, učinite to bez odlaganja. Takođe, sačuvajte poruke, potvrde plaćanja i druge informacije koje mogu da budu korisne prilikom prijavljivanja prevare.

Crni petak jeste dobra prilika za uštedu i nema razloga da zbog potencijalnih prevara odustanemo od onlajn kupovine. Ipak, nekoliko minuta dodatne provere može da nas poštedi značajnih finansijskih gubitaka. Dobra ponuda može da sačeka, zato kupujte povoljno i promišljeno, ali se pobrinite i za bezbednost svojih podataka, naglašavaju u Erste banci.