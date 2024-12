Da li su razlog za to "mršavi" novčanici ili sniženja koja to baš i nisu, kazao je Dejana Gavrilovića iz "Efektive":

- Novogodišnja sniženja su se nastavila posle "crnog petka" koji je počeo ranije, a cene kod većine prodavaca se ne menjaju . Sve je uglavnom isto kao što je bilo i pre praznika. Čast izuzecima, ali praksa je najčešće obmanjujuća . To traje već neko vreme. Ništa značajno nije jeftinije da bismo uštedeli velike pare.

Dok reklame za "crni petak" i novogodišnje praznike deluju obećavajuće - "Popusti do 50 odsto!", "Velika rasprodaja" , stvarnost je, kažu kupci, često razočaravajuća.

- Bukvalno su podigli cenu jakne sa 10.000 na 15.000, a onda stavili popust od 30 odsto. To je sniženje! Cena je ista kao na početku sezone.

Čak i kada neki proizvod zvuči kao dobar "ulov" na reklami, to često ispadne varka. Tako je jedan veliki trgovinski lanac nudio proizvod na velikom sniženju, a nije ga bilo u prodavnici. Na pitanje kupaca gde može da se nađe, prodavci su samo slegali ramenima: "Rasprodat je!"

- To nije slučajnost - ističe Gavrilović.

- Po zakonu, mora da se istaknu i prethodna i nova cena. Na proizvodima često piše akcija i istaknuta cena na crvenoj podlozi, a nema ni datuma do kad traje akcija. Dešavalo se da je stara cena proizvoda na "sniženju" prelepljena i da je ona znatno niža od "snižene cene". O tome bi trebalo da vode računa tržišni inspektori.

Inače, kao i prethodnih godina, po zakonu je juče počelo sezonsko sniženje zimske kolekcije u Srbiji. Sezonsko sniženje se oglašava dva puta godišnje i traje najduže do 60 dana. Zimsko počinje između 25. decembra i 10. januara, a letnje mora da startuje od 1. do 15. jula. Zakonom o trgovini razdvojene su vrste prodajnih podsticaja. Postoji jasna razlika između sezonskog sniženja, rasprodaje i akcijske prodaje. Za sve ove vrste podsticaja, osim za akcije koje traju do tri dana, prodavac je obavezan da istakne staru i novu cenu.