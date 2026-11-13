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Izmene Zakona o trgovini koje se primenjuju od 1. maja 2026. godine donose značajne promene u načinu obračunavanja i oglašavanja popusta.

Ove izmene posebno su važne za ovogodišnji Crni petak, koji se održava 27. novembra 2026. godine, jer trgovcima više nije dozvoljeno da proizvoljno određuju cenu na osnovu koje prikazuju procenat sniženja.

Najniža cena u prethodnih 30 dana kao osnov za obračun popusta

Jedna od najvažnijih novina jeste pravilo prema kojem se prethodnom cenom smatra najniža cena po kojoj je trgovac prodavao, odnosno nudio proizvod tokom 30 dana pre početka sniženja. Na taj način sprečava se praksa u kojoj trgovci neposredno pred akciju povećavaju cenu proizvoda, a zatim oglašavaju veliki popust u odnosu na tako uvećanu cenu.

Na primer, ukoliko je proizvod prvobitno koštao 20.000 dinara, ali je tokom prethodnih 30 dana bio snižen na 15.000 dinara, trgovac tu cenu mora da uzme kao osnov za obračun novog popusta. Ako za Crni petak proizvod ponudi po ceni od 14.000 dinara, stvarno sniženje iznosi oko 6,7%, a ne 30%, koliko bi iznosilo kada bi se računalo u odnosu na prvobitnih 20.000 dinara.

Za proizvode koji su u ponudi kraće od 30 dana primenjuje se posebno pravilo, odnosno prethodna cena utvrđuje se na osnovu najniže cene u periodu od najmanje 15 dana pre početka sniženja. Zakon predviđa i posebne izuzetke, između ostalog za lako kvarljivu robu i robu sa kratkim rokom trajanja.

Kako trgovci moraju da prikazuju snižene cene?

Prilikom oglašavanja sniženja trgovci su, po pravilu, dužni da jasno istaknu prethodnu cenu, odnosno najnižu cenu u prethodnih 30 dana, kao i novu, sniženu cenu. Time se potrošačima omogućava da jednostavnije procene koliko zaista štede.

Ipak, postoji izuzetak kod akcijske prodaje koja traje najviše tri dana.

U tom slučaju trgovac može da istakne jasno određen procenat sniženja, bez obaveze da prikaže obe cene. Ovaj izuzetak ne znači da trgovac može proizvoljno da odredi osnovicu za obračun popusta, već i tada mora da poštuje zakonska pravila.

Da li se pravila odnose i na internet prodavnice?

Nova pravila ne odnose se samo na fizičke prodavnice, već i na internet trgovinu i druge oblike prodaje na daljinu. To znači da i internet prodavci moraju da poštuju propise o utvrđivanju prethodne cene i pravilnom oglašavanju popusta.

Ovo je naročito značajno za Crni petak, kada veliki broj potrošača kupuje putem interneta, a trgovci svoje akcije promovišu preko internet prodavnica, društvenih mreža i drugih digitalnih kanala.

Šta se dešava ako trgovac ne poštuje propise?

Primenu Zakona o trgovini kontroliše tržišna inspekcija, koja može da reaguje u slučaju nepravilnog isticanja cena i nepoštovanja pravila o prodajnim podsticajima. Za pojedine prekršaje propisane su novčane kazne, koje za pravna lica mogu iznositi 100.000 dinara, u zavisnosti od vrste prekršaja.

Potrošači koji posumnjaju da je popust neistinito prikazan mogu sačuvati fotografiju oglasa, snimak ekrana ili drugi dokaz i obratiti se nadležnoj tržišnoj inspekciji.

Šta ove izmene znače za ovogodišnji Crni petak?

S obzirom na to da se izmene primenjuju od 1. maja 2026. godine, one će u potpunosti važiti i tokom ovogodišnjeg Crnog petka. Trgovci će morati pažljivije da planiraju akcije, vode evidenciju o cenama i provere da li su oglašeni popusti obračunati u skladu sa zakonom.

Za potrošače, ove izmene znače veću transparentnost i bolju zaštitu od prividnih sniženja. Oznaka poput "-50%“ trebalo bi da predstavlja stvarno umanjenje cene u odnosu na zakonom utvrđenu prethodnu cenu, a ne marketinški prikaz zasnovan na proizvoljno izabranoj osnovici.

Dakle, cilj novih pravila jeste da Crni petak i druga sezonska sniženja učine transparentnijim i poštenijim za potrošače. Iako veliki popusti i dalje ostaju važan deo trgovinske ponude, trgovci će morati da vode računa o tome kako ih obračunavaju i predstavljaju javnosti.