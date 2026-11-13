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Prema najnovijim podacima Evrostata, objavljenim 6. novembra 2026. godine, prosečna godišnja zarada u Luksemburgu, prilagođena punom radnom vremenu, iznosi čak 85.600 evra, odnosno približno 7.133 evra mesečno.

Time je ova država zadržala prvo mesto u Evropskoj uniji po visini prosečnih zarada, ispred Danske, gde godišnji prosek dostiže 73.500 evra, i Irske, sa 64.400 evra. Poređenja radi, prosečna godišnja zarada na nivou Evropske unije iznosi 41.500 evra.

Ipak, važno je naglasiti da je reč o prosečnim bruto primanjima, a ne o iznosu koji svaki zaposleni može da očekuje. Stvarne plate zavise od zanimanja, kvalifikacija, iskustva i poslodavca.

Koji radnici su najtraženiji?

Luksemburška Agencija za zapošljavanje (ADEM) objavila je listu 20 zanimanja u kojima postoji posebno izražen nedostatak kvalifikovanih radnika. Na osnovu te liste poslodavci mogu jednostavnije da angažuju stručnjake iz država koje nisu članice Evropske unije.

Velika potražnja postoji u bankarskom i finansijskom sektoru. Posebno se traže stručnjaci za procenu kreditnog rizika, savetnici za rad sa bankarskim klijentima, finansijski analitičari, stručnjaci za finansijska tržišta, reviziju i kontrolu poslovanja, kao i pravnici.

Nedostaju i zaposleni u informacionim tehnologijama. Luksemburškim kompanijama potrebni su programeri, stručnjaci za razvoj softvera, administratori informacionih sistema i zaposleni koji pružaju tehničku podršku i održavaju IT infrastrukturu.

Foto: Zorana Jevtić

Problem nedostatka radne snage prisutan je i u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Traže se medicinske sestre i tehničari, negovatelji, socijalni radnici, vaspitači i stručnjaci za rad sa osobama kojima je potrebna dodatna podrška.

Mogućnosti za zapošljavanje postoje i u građevinarstvu i industriji. Među deficitarnim zanimanjima nalaze se krovopokrivači, industrijski mehaničari, stručnjaci za instaliranje i održavanje industrijske opreme, autolimari, kao i inženjeri zaduženi za kontrolu kvaliteta, istraživanje i razvoj.

Lista se ažurira svake godine u skladu sa potrebama tržišta rada. Tako su tokom 2026. na nju dodata pojedina građevinska i industrijska zanimanja, dok su, između ostalih, klasični računovodstveni poslovi uklonjeni iz kategorije zanimanja sa najvećim nedostatkom kadra.

Lakše zapošljavanje i za radnike iz Srbije

Za zanimanja koja se nalaze na zvaničnoj listi deficitarnih poslova, nadležna agencija može da izda potvrdu potrebnu za zapošljavanje stranog radnika u roku od pet radnih dana od potvrde prijema zahteva.

To otvara mogućnosti i građanima Srbije koji imaju tražene kvalifikacije i odgovaraju zahtevima poslodavaca. Ipak, ubrzana procedura ne znači automatsko dobijanje radne i boravišne dozvole. Za državljane Srbije i dalje važe propisani uslovi za zapošljavanje i boravak u Luksemburgu.

Jedna od prepreka za one koji razmišljaju o preseljenju jesu visoki troškovi života, naročito stanovanja. Prema istraživanju koje je luksemburško Ministarstvo stanovanja objavilo u junu 2026. godine, kod više od polovine analiziranih stanova mesečna kirija iznosi između 1.000 i 1.750 evra, dok se za deo stanova plaća više od 2.000 evra. Reč je o postojećim ugovorima o zakupu, pa cene za nove stanare mogu biti drugačije.