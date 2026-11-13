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Mračan, duhovit i duboko ljudski, roman „Ernest Kon samo što nije umro“Slobodana Kalinovića pobednik je petog ciklusa Konkursa za najbolji neobjavljeni romanIzdavačke kuće Booka, koji se realizuje uz podršku OTP banke Srbija. Smešten u proleće 1945. godine, u vreme kada se rat završava, a pravda i osveta postaju gotovo nerazlučive, roman donosi priču o moći, strahu, porodičnim odnosima i istorijskim prevratima, ispričanu glasom kakav se retko sreće u savremenoj domaćoj prozi.

Konkurs za najbolji neobjavljeni roman već godinama otkriva nove književne glasove i približava ih čitaocima. Rukopisi se dostavljaju potpuno anonimno, kako bi jedini kriterijum pri žiriranju bio kvalitet samog teksta, što ovaj konkurs čini jedinstvenim u Srbiji. Slobodanu Kalinoviću, koji se izdvojio u snažnoj konkurenciji, pripala je novčana nagrada u iznosu od 250.000 dinara, a roman „Ernest Kon samo što nije umro“ biće objavljen u tiražu od 3.000 primeraka, uz distribuciju i promociju autora i pobedničkog dela na regionalnom nivou. Umesto suvoparne istorijske drame o ideološkim sukobima, Kalinović velikim istorijskim temama pristupa subverzivno. Prelomni događaji i revolucionarna pravda svedeni su na klaustrofobični enterijer jedne kuće i apsurdno, iscrpljujuće čekanje jedne izvesne smrti. Iz tog čekanja autor gradi roman o krivici, izdaji i ceni pravde – bez pamfleta i patetike, ali sa uverljivim osećanjem za komediju usred tragedije.

Rukopis se izdvojio izuzetnom jezičkom inventivnošću, raskošnom imaginacijom, crnim humorom i autentičnim pripovedačkim glasom. Njegova najveća vrednost leži u sposobnosti da o poznatim istorijskim temama progovori na sasvim nov način, bez pojednostavljivanja prošlosti i lakih podela na dobre i zle. Za Slobodana Kalinovića ova pobeda ima posebnu težinu – do nje je stigao nakon što je dva puta bio u finalu Konkursa, i to sa rukopisom koji je, kako kaže, tek sada dobio svoj zaokruženi oblik. „Dva puta sam bio finalista Bookinog konkursa za neobjavljeni roman, ali sam ovog puta najmanje očekivao pobedu, iako je rukopis tek sada dobio svoju zaokruženu priču, što su verovatno prepoznali i urednici. Želeo sam da roman objavim tako što će rukopis pobediti na konkursu, jer tako, na neki način, već prolazi proveru kvaliteta, što je meni, kao neafirmisanom autoru, veoma značajno“, izjavio je Kalinović i dodao: „Posebno sam zadovoljan što je u pitanju Booka kao renomirani izdavač, u čija izdanja kao čitalac nikada nisam sumnjao. Nadam se da će roman, iako možda nespecifičan za našu književnu scenu, uspeti da dođe do svojih čitalaca i prenese poruku koju sam želeo.“

Povodom proglašenja petog pobednika Konkursa, Ivan Bevc, urednik Izdavačke kuće Booka, izjavio je: „Ponosni smo što smo peti put zaredom pronašli pravi književni dragulj. Naš konkurs potvrđuje da savremena srpska proza krije izuzetne, još neotkrivene autore i rukopise koji zaslužuju pažnju čitalaca. Za Booku ovaj konkurs nije samo godišnji izbor najbolje knjige, već dugoročna posvećenost otkrivanju novih književnih glasova, negovanju autentične književnosti i obogaćivanju domaće proze.“ OTP banka nastavlja da bude važan partner Konkursa, a Milica Babić, vodeći konsultant za komunikacije, CSR i održivost u OTP banci Srbija, naglasila je da se prava vrednost podrške novim autorima ogleda u dugoročnoj posvećenosti njihovom razvoju. „Pet ciklusa Konkursa za nas predstavljaju mnogo više od pet objavljenih pobedničkih knjiga. Iza svake od njih stoji autor koji je dobio priliku da njegov rukopis bude prepoznat, vrednovan isključivo prema svom kvalitetu i pronađe put do čitalaca. Upravo u tome vidimo vrednost naše podrške - u stvaranju prostora u kojem talentovani autori mogu da pokažu šta znaju i pruže najbolje od sebe.

Foto: Andrej Gođevac

Čestitam Slobodanu Kalinoviću, čiji put i upornost podsećaju na to koliko je važno pružati prilike i verovati u nove autore. Kultura se razvija i gradi kroz vreme, uz posvećenost, poverenje i kontinuitet. Zato nam je posebno drago što ovaj Konkurs, zajedno sa našim partnerima iz Izdavačke kuće Booka, raste iz godine u godinu. Radujemo se novim ciklusima, novim autorskim glasovima i pričama koje će pronaći put do svojih čitalaca.“ Pet ciklusa, pet novih književnih glasova Od prvog ciklusa do danas Konkurs je dosledno potvrđivao da ume da prepozna talenat. Mirjana Drljević („Niko nije zaboravljen i ničega se ne sećamo“), Mladen Milinov („Šutnja“), Savo Bojović („Kako ste čuli za mene“) i Hristina Radović Andrić („Arjačkinje barjačkinje, koga ćete“) danas su imena koja domaća književna publika prepoznaje. Romani prvih laureata našli su se u izboru za NIN-ovu nagradu i osvajali regionalna priznanja, a delo Mirjane Drljević dobilo je i svoj scenski život u Ateljeu 212. Roman Slobodana Kalinovića nastavlja taj niz i potvrđuje da Konkurs i dalje ostaje mesto na kojem nove književne karijere zaista počinju.