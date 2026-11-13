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Proizvodnja čuvene Rubikove kocke, jedne od najpoznatijih i najprodavanijih igračaka na svetu, vraća se u Mađarsku, više od pola veka nakon što ju je osmislio mađarski arhitekta, vajar i profesor Erne Rubik.

Nova, potpuno automatizovana proizvodna linija otvorena je u gradu Jasberenj, a planirano je da se godišnje proizvede milion Rubikovih kocki.

"Mađarska je domovina kocke. Kocka je rođena ovde", izjavio je Rubik (82) na ceremoniji otvaranja proizvodnog pogona, prenosi Asošiejted pres.

Od nastanka do danas prodato je više od pola milijarde primeraka ove slagalice, koja je postala globalni kulturni fenomen i čija popularnost traje kroz generacije.

Izum iz 1974. godine

Rubik je svoj izum osmislio 1974. godine, dok je predavao dizajn na Akademiji primenjenih umetnosti i dizajna u Budimpešti. U želji da napravi trodimenzionalni objekat sa gotovo neograničenim mogućnostima kombinovanja, napravio je prvi prototip od drveta, sastavljen od 27 manjih kocki koje su mogle da se okreću oko više osa.

Prepoznavši potencijal svog izuma, ubrzo je počeo da proizvodi veći broj primeraka. Prvih 5.000 komada, tada pod nazivom "Magična kocka", prodato je 1977. godine u specijalizovanim prodavnicama u mađarskoj prestonici.

Popularnost slagalice ubrzo je prevazišla granice Mađarske, ali se Rubik suočio sa problemima u nabavci materijala i organizaciji proizvodnje, jer tadašnja mađarska industrija nije mogla da odgovori na rastuću svetsku potražnju.

"Nismo bili spremni za toliki obim proizvodnje. Nismo mogli da zadovoljimo potrebe svetskog tržišta", prisetio se Rubik.

Prava za proizvodnju i distribuciju najpre su ustupljena britanskoj, a potom i američkoj kompaniji za proizvodnju igračaka, nakon čega je proizvodnja premeštena u inostranstvo.

Početkom osamdesetih godina usledio je prvi veliki talas popularnosti, tokom kojeg je, prema Rubikovim rečima, između 1980. i 1983. godine prodato oko 200 miliona primeraka.

Takmičenja u slaganju

Iako je interesovanje nakon početnog procvata opalo, Rubikova kocka nastavila je da se prodaje u milionima primeraka godišnje, a poslednjih godina beleži novi rast popularnosti zahvaljujući međunarodnim takmičenjima u brzom slaganju.

Na novoj proizvodnoj liniji u Mađarskoj kocke će sastavljati robotske ruke, koje će istovremeno proveravati njihovu funkcionalnost i izdržljivost.

Kompanija Spin Master, kanadski proizvođač igračaka koji poseduje prava na brend Rubikova kocka, predstavila je povratak proizvodnje u Mađarsku pod sloganom "Povratak korenima: Kocka se vraća kući".

Viši potpredsednik kompanije Stiv Radevič izjavio je da Rubikov izum predstavlja mnogo više od igračke i da je prerastao u globalni društveni fenomen.

On je istakao da kocka i danas privlači mlade generacije, jer, kako je naveo, predstavlja spoj intelektualnog izazova, rešavanja problema i logičkog razmišljanja, ali i izvor zabave i frustracije za milione ljudi.

Popularnosti doprinose i međunarodna takmičenja u brzom slaganju, na kojima se učesnici nadmeću u rešavanju slagalice za što kraće vreme.

Prema podacima Svetske asocijacije za Rubikovu kocku, koja organizuje i verifikuje takmičenja širom sveta, aktuelni rekord iznosi 2,51 sekundu, a postavio ga je prošlog meseca u Kini devetogodišnji Sjuanji Geng.

Sam Rubik, međutim, ne smatra sebe takmičarem u brzom slaganju. Za njega je kocka pre svega "transformabilna skulptura", u kojoj se susreću umetnost i inženjerstvo i koja omogućava gotovo neograničene kombinacije oblika i boja.

"Kada nešto stvarate, imate priliku da napravite nešto što ima smisao, ali i nešto što je lepo", rekao je Rubik.