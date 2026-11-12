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Isplata druge rate studentima na ime povraćaja 50 odsto plaćene školarine za školsku 2025/2026. godinu biće izvršena do kraja novembra, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Kako se navodi, na zahtev pojedinih visokoškolskih ustanova koje omogućavaju studentima plaćanje školarine u više rata, a do kraja tekuće školske godine, odnosno upisa naredne školske godine, Ministarstvo prosvete je produžilo rok visokoškolskim ustanovama za ažuriranje podatka o plaćenim školarinama za školsku 2025/2026. godinu kroz Jedinstveni informacioni sistem u prosveti (JISP), kako bi mogle da se u Sistem unesu sve proknjižene uplate studenata na ime školarine za 2025/2026. godinu.

Ministarstvo prosvete uputilo je visokoškolskim ustanovama detaljno uputstvo za ažuriranje podataka o samofinansirajućim studentima upisanim na studije u školskoj 2025/2026. godini, sa rokom da se unos podataka završi do 17. novembra, kao i uputstvo za ažuriranje podataka o plaćenim školarinama za školsku 2025/2026. godinu za samofinansirajuće studente koji ostvaruju pravo na povraćaj 50 odsto školarine, sa rokom da se unos podataka okonča do 24. novembra 2026. godine.

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Ističe se da će nakon ovoga biti izvršena isplata druge rate svim samofinansirajućim studentima koji ostvaruju pravo i koji su najkasnije do 24. novembra 2026. godine podneli zahtev za Studentsku karticu, bez obzira na to da li im je kartica izrađena do trenutka isplate sredstava.

Šta ako prva rata nije uplaćena i ako nije podnet zahtev

U slučaju da samofinansirajućem studentu, koji ostvaruje pravo na povraćaj 50 odsto školarine za školsku 2025/2026. godinu, nije uplaćena prva rata zbog nepodnošenja zahteva za Studentsku karticu ili zbog nedostavljanja ili dostavljanja pogrešnih podataka od strane visokoškolske ustanove, prilikom isplate druge rate biće mu isplaćena i prva rata.

Ministarstvo prosvete podseća da se samofinansirajući studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika ne prijavljuju za ostvarivanje ovog prava, ali da je neophodno da se studenti koji nemaju Studentsku karticu ili koji su u međuvremenu zatvorili račun koji je vezan za Studentsku karticu, prijave za istu putem portala Uprave za trezor, na adresi https://zsk.trezor.gov.rs/ .