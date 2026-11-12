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Ovaj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 151,4 odsto i 6,5 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima) na kraju oktobra iznosile su 24.669,2 miliona evra. U odnosu na kraj septembra smanjene su za 889,0 miliona evra.

Intervencije na domaćem deviznom tržištu

Odlivi iz deviznih rezervi realizovani su po osnovu intervencija Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu neto prodajom deviza u iznosu od 712,0 miliona evra (prodaja deviza u iznosu od 60,0 miliona evra ugovorena krajem septembra je izvršena/saldirana, odnosno imala efekat na odliv deviza u oktobru, dok je od neto prodaje 861,0 milion evra iz oktobra na devizne rezerve u ovom mesecu efektuirano 652,0 miliona evra odliva, jer se prodaja u iznosu od 209,0 miliona evra, zaključena na kraju oktobra, saldira i ima efekat na odliv deviza u novembru), kao i po osnovu neto izmirenja deviznih obaveza države u ukupnom iznosu od 100,7 miliona evra.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Prilivi u devizne rezerve tokom oktobra ostvareni su po osnovu upravljanja deviznim rezervama, donacija, i drugim osnovima u ukupnom neto iznosu od 285,0 miliona evra.

Tržišni efekti bili su negativni u iznosu od 167,6 miliona evra, i posledica su kretanja na međunarodnim tržištima, pre svega smanjenja cene zlata u američkim dolarima za 6,3%, dok je u suprotnom smeru delovalo jačanje američkog dolara u odnosu na evro za 1,3%.

Rezerve zlata

Rezerve zlata, koje čine deo deviznih rezervi, su na kraju oktobra iznosile rekordnih 55.343,1 kilogram i imale su vrednost od 6.223,5 miliona evra, što je činilo 21,3% bruto deviznih rezervi. Tokom oktobra količina zlata u deviznim rezervama povećana je za 200,7 kilograma kupovinom 16 zlatnih poluga na domaćem tržištu od kompanije SERBIA ZIJIN COPPER. Vrednost zlatnih rezervi je u oktobru smanjena za 307,9 miliona evra, usled delovanja tržišnih faktora. Posmatrano od početka godine, kupljene su 2,8 tone zlata na domaćem tržištu, usled čega je i vrednost zlatnih rezervi povećana za 27,9 miliona evra, iako su tržišni efekti bili negativni i posledica su kretanja na međunarodnim tržištima – smanjenja cene zlata u dolarima za 9,2%, dok je u suprotnom smeru delovalo jačanje dolara u odnosu na evro za 4,9%.

Foto: r.classen/Shutterstock

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u oktobru iznosio je 615,0 miliona evra, dok je od početka godine obim trgovine devizama iznosio 7.540,4 miliona evra.

U oktobru 2026. godine vrednost dinara prema evru je gotovo nepromenjena, dok je tokom prvih deset meseci 2026. godine dinar nominalno oslabio prema evru za 0,2%. Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu u oktobru neto prodala 865,0 miliona evra. Od početka godine, na međubankarskom deviznom tržištu Narodna banka Srbije je neto prodala 1.340,0 miliona evra radi održavanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru.