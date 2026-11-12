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Kompanija IDEA Marketi saopštila je danas da nastavlja sa redovnim poslovnim aktivnostima, kao i da prodavnice IDEA, Roda i Mercator nastavljaju sa radom, a snabdevanje maloprodajne mreže odvija se neometano.

Očuvanje stabilnosti poslovanja i radnih mesta ostaje jedan od prioriteta kompanije, navodi se u saopštenju IDEA Marketi.

- Sa svim dobavljačima nastavljamo redovnu i direktnu komunikaciju, sa ciljem očuvanja kvalitetnih poslovnih odnosa i kontinuiteta saradnje. Pitanja pojedinačnih potraživanja i međusobnih obaveza rešavamo neposredno sa poslovnim partnerima, navodi se u saopštenju.

Kako kažu, platni promet kompanije odvija se nesmetano preko računa više poslovnih banaka, kao što je to bila praksa i do sada.

Upravljanje kompanijom odvija se kroz postojeću organizacionu strukturu i menadžment, koji nastavljaju da obavljaju svoje funkcije i donose poslovne odluke u skladu sa svojim ovlašćenjima.

- IDEA Marketi zapošljavaju više od 6.500 ljudi i svesni smo odgovornosti koju imamo prema zaposlenima i njihovim porodicama, ali i prema velikom broju domaćih proizvođača, dobavljača i potrošača koji svakodnevno računaju na našu maloprodajnu mrežu. Zato ćemo nastaviti da se ponašamo i komuniciramo odgovorno, na osnovu potvrđenih činjenica, vodeći računa o interesima svih koji su povezani sa poslovanjem naše kompanije", navodi se u saopštenju.

Kompanija Alta Retail d.o.o. u septembru je sa Fortenova grupom potpisala ugovor o preuzimanju maloprodajnog sistema u Srbiji, odnosno kompanije Idea Marketi d.o.o, koja posluje kroz tri brenda - Idea, Mercator i Roda.

Kompanija Alta Retail d.o.o. je u stopostotnom vlasništvu biznismena Davora Macure, vlasnika Alta banke a.d. Beograd.

Narodna banka Srbije oduzela je 30. oktobra ove godine dozvolu za rad Alta banci a.d. Beograd, a Privredni sud u Beogradu 3. novembra je pokrenuo stečajni postupak nad Alta bankom i pozvao poverioce da svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijave Privrednom sudu u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka u Službenom glasniku.