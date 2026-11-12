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Burger King je proslavio otvaranje svog prvog restorana u UŠĆE Shopping Centru događajem koji spaja odličnu hranu, muziku, popularne influensere i posebna iznenađenja za prve goste.

Otvaranje je proteklo u slavljeničkoj atmosferi, uz priliku da gosti među prvima probaju prepoznatljive Burger King burgere pripremljene na otvorenoj vatri, dok posetioce tokom popodneva očekuju DJ nastup i posebno druženje sa Stefanom Jankovićem - Jankom.

Uzbuđenje se nastavlja i nakon dana otvaranja, jer će neodoljive ponude i posebne pogodnosti biti dostupne i narednih dana, kako bi još više ljubitelja burgera moglo da otkrije šta Burger King donosi.

Meso pečeno na otvorenoj vatri

U srcu Burger King ponude je legendarni WHOPPER® - burger sa govedinom pripremljenom na otvorenoj vatri, koji mu daje prepoznatljiv dimljeni ukus zahvaljujući kojem je postao omiljen širom sveta.

Burger King u Beograd donosi mnogo više od svojih čuvenih burgera. Brend predstavlja drugačiji pristup pripremi i uživanju u burgerima, zasnovan na prepoznatljivom pečenju na otvorenoj vatri, slobodi da se obroci prilagode ličnom ukusu, kvalitetnim sastojcima i odličnoj usluzi.

Burger king Foto: Vladimir Nešović

Od legendarnog WHOPPER® burgera i Big Kinga do Cheeseburgera, Chicken Royalea i wrapova, meni nudi izbor za različite ukuse i prilike - uz prepoznatljiv Burger King karakter.

Novinar Biznis Kurira imao je privilegiju da pola sata pre zvaničnog otvaranja proba čuveni Whopper, a utisci nisu nimalo loši. Ljubazno osoblje ponudilo nam je čitav repertoar sa menija, ali sam igrao na sigurno i hteo da probam kakvog je ukusa zaštitni znak Burger kinga.

Cene u Burger kingu

Definitivno je drugačiji od fast fud obroka na koje sam navikao, verovatno i zbog načina pripreme. Preporučujem da se proba svakako, ali ovo nije jedino što je na meniju. Evo kakva je ponuda i kolike su cene u prvom beogradskom Burger kingu.

1. Double whopper 890 dinara - veliki obrok (pomfrit+piće) 1.360 dinara

2. Big King XXL 1.100 dinara - veliki obrok (pomfrit+piće) 1.570 dinara

3. Triple Cheesburger 650 dinara - veliki obrok (pomfrit+piće) 1.100 dinara

4. Xtra long Chili cheese 790 dinara - veliki obrok (pomfrit+piće) 1.240 dinara

5. WHOPPER 590 dinara - veliki obrok (pomfrit+piće) 1.040 dinara

6. Big King 550 dinara - veliki obrok (pomfrit+piće) 1.000 dinara

7. Chicken Royale 570 dinara - veliki obrok (pomfrit+piće) 1.020 dinara

8. Crispy chicken 490 dinara - veliki obrok (pomfrit+piće) 940 dinara

Promena na tržištu

- Burger King dolazi u Srbiju sa jasnom ambicijom – da donese stvarnu promenu na tržištu. Verujemo da potrošači u Srbiji zaslužuju veći izbor, bogatiji ukus i ponudu koja njihove želje stavlja na prvo mesto. Naši prepoznatljivi burgeri pripremljeni na otvorenoj vatri donose poseban ukus, dok mogućnost prilagođavanja obroka svakom gostu daje slobodu da u njemu uživa baš onako kako voli. Uz odličnu uslugu, beskompromisan kvalitet i dosledno visoke standarde, želimo da osvojimo srca naših gostiju i zaslužimo njihovu lojalnost. Radujemo se što sve to donosimo u Beograd i želimo da Burger King postane brend kojem se ljudi rado vraćaju - rekao je Veselin Janićijević, generalni direktor kompanije Burger King Srbija.

Burger king Foto: Vladimir Nešović

- Veoma nam je drago što možemo da poželimo dobrodošlicu Burger Kingu u UŠĆE Shopping Centru i što se upravo kod nas nalazi njegov prvi restoran u Srbiji. Sjajna energija i uzbuđenje tokom proslave otvaranja pokazuju koliko se ovaj trenutak željno iščekivao. Dovođenje prepoznatljivih međunarodnih brendova i novih, uzbudljivih sadržaja za naše posetioce u središtu je onoga što radimo. Dolazak Burger Kinga predstavlja još jedan važan korak u jačanju pozicije UŠĆA kao vodeće destinacije za kupovinu, druženje i uživanje u Beogradu. Radujemo se što će naši posetioci moći da uživaju u ovoj novoj ponudi - istakao je Milan Šmigić, vršilac dužnosti generalnog direktora kompanije MPC Properties

Sledeći koraci u Srbiji

Otvaranje restorana u UŠĆE Shopping Centru predstavlja prvi korak u širenju Burger Kinga u Srbiji.

Naredni restoran planiran je u BEO Shopping Centru, dok dalje širenje obuhvata i lokaciju u tržnom centru Galerija. Cilj brenda je da svoju prepoznatljivu ponudu i koncept restorana postepeno približi sve većem broju gostiju širom zemlje.

Burger king Foto: Vladimir Nešović

Očekuje se da će u prvoj fazi širenja biti otvoreno oko 120 direktnih radnih mesta, uz prilike za članove timova u restoranima, vođe smena, menadžere i zaposlene na poslovima podrške. Burger King će ulagati u razvoj lokalnih talenata kroz obuke zasnovane na svojim međunarodnim operativnim standardima.

Kako se mreža restorana bude širila, Burger King namerava da razvija i partnerstva sa lokalnim dobavljačima i pružaocima usluga koji ispunjavaju njegove standarde kvaliteta, bezbednosti hrane i pouzdanosti. Kralj je stigao. A ovo je tek početak.