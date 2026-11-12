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Goran Puzović, koji je podneo ostavku na mesto direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Srbijavode", rođen je 1966. godine, a po obrazovanju je diplomirani inženjer poljoprivrede. Prema biografskim podacima objavljenim u obrazloženju predloga za dodelu Zlatne medalje "Takovski ustanak", završio je Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, a najveći deo svoje profesionalne karijere proveo je u oblasti vodoprivrede, sa posebnim fokusom na melioracione sisteme i upravljanje vodnim resursima.

Profesionalni put započeo je 1993. godine u Javnom vodoprivrednom preduzeću "Sava" u Beogradu, gde je radio kao glavni inženjer za melioracije, a obavljao je i poslove šefa Odeljenja za melioracije. Na toj poziciji ostao je do 1997. godine.

Nakon toga prelazi u JVP "Srbijavode", gde je od 1997. do 2012. godine bio šef Odeljenja za melioracije. Tokom 2012. godine obavljao je funkciju tehničkog direktora u JVP "Srbijavode" - Vodoprivrednom centru "Sava-Dunav".

Iste godine preuzima funkciju direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Srbijavode", na kojoj se nalazio od 2012. godine do podnošenja ostavke.

Puzović je tako gotovo tri decenije profesionalnog angažmana proveo u javnom vodoprivrednom sektoru, napredujući od inženjerskih i stručnih poslova u oblasti melioracija, preko rukovodećih funkcija, do čelne pozicije jednog od najznačajnijih javnih preduzeća u oblasti upravljanja vodama u Srbiji.