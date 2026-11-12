Slušaj vest

Više od 700 radnika italijanske fabrike “Valy”, koja do kraja godine zatvara svoj pogon u Valjevu, ipak bi moglo ubrzo da nađe novi posao. Naime, gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković razgovarao je sa predstavnicima tri kompanije koje su zainteresovane za zapošljavanje radnika “čarapane”.

O mogućnostima za novo zapošljavanje ovih radnika biće reči na zajedničkom sastanku predstavnika tih kompanija, zaposlenih u “Valyju” i gradonačelnika, koji je zakazan sutra u valjevskom Centru za kulturu.

Sastanak, kako je planirano, biće održan u dve grupe.

Grad daje 100 miliona dinara kao pomoć otpuštenima

Zatvaranje ove fabrike iz grupacije “Golden Lady”, ozbiljan je udarac za brojne porodice, pa je Skupština grada Valjeva donela odluku o isplati pomoći zaposlenima u ukupnom iznosu od 100 miliona dinara.

Gojković ta sredstva prvenstveno vidi kao trenutnu pomoć, a ne kao permanentnije rešenje.

- Obezbedićemo sredstva, naravno, i ono što je još jako važno jeste da će svi zaposleni dobiti nadoknadu za odlazak, sve po zakonu. Bar sam takva uveravanja dobio od čelnih ljudi “Valyja”. Ipak, sve su to privremena rešenja. Potrebna su nam radna mesta za te ljude – kaže gradonačelnik Valjeva.

Javila se tri potencijalna poslodavca

On je istakao da ga posebno pogađa činjenica da će bez posla ostati veliki broj ljudi, među kojima ima bračnih parova, samohranih majki i roditelja koji školuju decu, a mnogi imaju i kreditne obaveze. To je, kako je rekao, bio i motiv da nakon razgovora sa Nacionalnom službom za zapošljavanje kontaktira potencijalne poslodavce koji bi mogli da zaposle deo radnika koji ostaju bez posla.

čarape Foto: Lee waranyu/Shutterstock

- Došao sam do investitora koji su zainteresovani i imaju mogućnost da prime čak nemali broj ljudi kod sebe. Jedina prepreka u ovom trenutku možda je to što taj investitor nije iz Valjeva, ali je u neposrednoj blizini - ističe Gojković.

Prema njegovim rečima, potencijalni poslodavci ponudili su početne plate od 100.000 do 120.000 dinara, a oni van Valjeva i organizovan prevoz za do 500 ljudi ili pomoć za stanarinu.

- Taj investitor je spreman da organizuje deset autobusa za 500 ljudi, kao i da daje od 250 do 300 evra za kiriju. Mislim da će neki ljudi to prihvatiti, ali svi oni biće o svemu obavešteni na sastanku koji organizujemo. Tu će moći i da pitaju sve što ih zanima - naveo je gradonačelnik.

Najugroženiji ostaju u pogonu u Valjevu

- Otpremnine su izvesne i ljudi će dobiti sve što im zakonski pripada. Veoma je važno da niko ne pomisli da traženje novog posla može da ugrozi njihovo pravo na otpremninu - istakao je gradonačelnik Valjeva.

Podsećamo, italijanska kompanija “Golden Lady” zvanično je krajem oktobra potvrdila da će zatvoriti proizvodni pogon u Valjevu, u kojem radi 737 ljudi. Kao razloge navela je pad potražnje na evropskom tržištu, smanjenje prodaje u Rusiji i rast troškova proizvodnje, a proizvodnju iz Valjeva planira da konsoliduje u svojoj fabrici u Loznici.

U međuvremenu, Udruženi sindikati Srbije “Sloga” saopštili su da će proizvodni pogon kompanije "Valy" u Valjevu, za sada ostati da radi, za jedan broj najugroženijih zaposlenih.

- Dogovoreno je da trudnice, porodilje i roditelji dece kojoj je potrebna posebna nega neće biti otpuštani, kao i da će od zaposlenih bračnih parova najmanje jedan supružnik ostati na poslu. Dogovoreno je i da zaposleni u obezbeđenju nastave da rade. Proizvodni pogon u Valjevu za sada ostaje, a oprema i mašine neće biti izmeštane - saopštila je “Sloga” nakon sastanka sa menadžmentom kompanije.