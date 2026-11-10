Slušaj vest

Posle najave zatvaranja proizvodnog pogona kompanije "Valy" u Valjevu, predstavnici Udruženih sindikata Srbije "Sloga" održali su sastanak sa menadžmentom kompanije, na kojem se razgovaralo o sudbini zaposlenih. Dogovoreno je da trudnice, porodilje i roditelji dece kojoj je potrebna posebna nega neće biti otpuštani, kao i da će od zaposlenih bračnih parova najmanje jedan supružnik ostati na poslu, saopštila je Sloga.

U saopštenju se navodi da je dogovoreno i da zaposleni u obezbeđenju nastave da rade.

Možda ponovo počne da radi

"Proizvodni pogon u Valjevu za sada ostaje, a oprema i mašine neće biti izmeštane. To ostavlja mogućnost da proizvodnja ponovo počne ukoliko se u budućnosti za to steknu uslovi“, ističu iz "Sloge".

Napominju i da je na sastanku otvoreno pitanje mogućeg prelaska radnika iz Valjeva u pogon u Loznici, uz plaćen prevoz. Menadžment je, navode, taj predlog ocenio kao dobar, ali smatra da je za njegovo sprovođenje sada kasno.

"Radnici u Loznici već su preko UGS 'Nezavisnost' obavešteni da ostaju na poslu, a i proizvodnja se u tom pogonu odvija drugačije, uz više automatizacije i manje manuelnog rada. Prema oceni menadžmenta, naknadno anketiranje zaposlenih unelo bi dodatnu neizvesnost i moglo da poremeti organizaciju rada u Loznici“, dodaje se u saopštenju.

Predsednik Udruženih sindikata Srbije "Sloga" Željko Veselinović smatra da je dogovor važan, ali upozorava da problem većine zaposlenih još nije rešen.

Zaštita najugroženijih radnika

"Ovo je pomak, posebno zato što smo uspeli da obezbedimo zaštitu najugroženijih radnika i što pogon u Valjevu neće biti demontiran. Važno je da oprema ostaje na svom mestu, jer postoji nada da bi proizvodnja jednog dana mogla ponovo da počne. Ipak, ne smemo izgubiti iz vida da je reč o 737 zaposlenih i njihovim porodicama. Nastavićemo da tražimo rešenje za što veći broj radnika. Nećemo odustati od njih“, poručio je Veselinović.

Na sastanku su učestvovali Karlo Marioti, vlasnik kompanije, koji se uključio onlajn, Nikola Josipović, generalni direktor, sa saradnicima, kao i predstavnici "Sloge" – predsednik Željko Veselinović, pravnica Sloge Lidija Kosanović i Svetlana Živojinović, predsednica sindikata "Sloga" u kompaniji "Valy“.