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Japanski proizvođač auto-komponenti Jazaki (Yazaki EMEA) demantovao je navode bivšeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića da planira otpuštanje većeg broja radnika u fabrici u Šapcu.

- Povodom neistinitih glasina u medijima i na društvenim mrežama na temu otpuštanja većeg broja zaposlenih, kompanija Jazaki, jedan od vodećih evropskih dobavljača u automobilskoj industriji, odbacuje navode i potvrđuje da su glasine neosnovane - navodi se u odgovoru japanske kompanije na pitanje N1 da li je tačno da planiraju otpuštanje oko 250 radnika u Srbiji.

Iz Jazakija su poručili da nemaju nameru da sprovede bilo kakve vanredne mere smanjenja broja zaposlenih.

- Jazaki ostaje čvrsto posvećen svom poslovanju u Srbiji i nastavlja da ceni posvećenost i doprinos svojih zaposlenih. Kompanija ostaje usmerena na obezbeđivanje operativne stabilnosti, uz pružanje podrške svojim zaposlenima, kupcima i poslovnim partnerima širom regiona - dodaje se u dopisu japanske kompanije.

Biznis Kurir/Beta

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