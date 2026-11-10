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Kad bismo imali moć da predviđamo budućnost, život bi bio savršen. Koliko bi se bola izbeglo, koliko ratova, nesreća, bolesti… Nažalost, svet ne funkcioniše tako. Kao da je sve užasniji i tamniji kako vreme odmiče. Da je znao da će se ti uskršnji praznici pretvoriti u horor iz najcrnjeg košmara, a ono što je trebalo da bude bezbrižan porodični odmor u najveću životnu tragediju, danski milijarder poslao bi suprugu i decu na drugu, daleko sigurniju destinaciju.

U istovremenim terorističkim napadima na tri crkve i hotel, 21. aprila 2019. na Šri Lanki, stradalo je oko 300 ljudi, a više od 500 je povređeno. Među žrtvama su, nažalost, bile i njegove ćerke Alma (15) i Agnes (12), i sin Alfred (5). Preživela je samo Astrid, koja je tada imala 10 godina. Deca su s majkom En tih uskršnjih dana boravila u ovoj ostrvskoj državi. Samo nekoliko dana pre nesreće, Alma je na Instagramu objavila dirljivu fotografiju sa bazena.

Tragedija rastužila ceo svet

Nezamisliva tragedija šokirala je i rastužila ceo svet. Anders Holh Povlsen nije imao snage da se obrati medijima. Sve što je mogao da kaže našlo se u kratkom saopštenju u kojem je javnosti i medije zamolio za poštovanje privatnost, opisavši veliki gubitak kao nešto “potpuno neshvatljivo”.

Foto: Martin Hoien/Aller/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ko je Anders Holh Povlsen

Na međunarodnoj biznis sceni Povlsen je poznat i kao “kralj Škotske”. Vlasnik lanca kompanija za prodaju odeće “Bestseller” (koji su 1975. osnovali njegovi roditelji) i jedan od najvećih deoničara britanske onlajn trgovine ASOS, nadimak je zaradio zahvaljujući činjenici da u Škotskoj poseduje skoro 900 kvadratnih kilometara zemlje.

Drugim rečima, Danac je najveći zemljoposednik u tom delu Ujedinjenog Kraljevstva. Na 11 imanja i jedan dvorac potrošio je oko 100 miliona funti, navodi Daily Mail. U tamošnja prostranstva zaljubio se još kao dečak, a kada je počeo da kupuje zemlju, on i njegova supruga imali su ideju da zaštite i sačuvaju prirodna i arheološka bogatstva kojima obiluje konstitutivna država na severnom delu velikog britanskog ostrva.

Povlsen živi u Danskoj, na imanju Konstantinsborg iz 14. veka, nedaleko od grada Arhusa. U ovom trenutku, njegovo bogatstvo procenjuje se na 13,6 milijardi dolara. “Nije sve u novcu”, istakao je u jednom od retkih intervjua. Kao da je u tih nekoliko reči stala sva bol koju već sedam godina nosi sa sobom.

Za razliku od mnogih milijardera, ni Anders ni njegova supruga nikad se nisu razmetali. Deca su išla u državne škole, njih dvoje vozili su stare modele “folksvagena” jer su im bili omiljeni, a ono o čemu su najviše vodili računa bilo je očuvanje životne sredine. Za tako imućne ljude živeli su veoma skromno i nekako “ispod radara”. A onda su se, sticajem nesrećnih okolnosti usled kojih se njihov svet srušio u deliću sekunde, našli u centru pažnje na globalnom nivou.

Foto: Tariq Mikkel Khan / AFP / Profimedia

Dobili bliznakinje

Kažu da Bog nikada ne zatvara jedna vrata pre nego što otvori druga… Godinu dana posle tragedije koja ih je slomila pojavio se tračak svetla. Anders i En podelili su lepe vesti - dobili su bliznakinje. “Dva mala čuda”, glase tri reči kojima su opisali devojčice rođene u martu 2020.

Njihova asistentkinja navela je da su “neizmerno zahvalni i da su ćerkice dokaz da život, uprkos svemu, nastavlja dalje”. Istakli su da ih dolazak beba ispunjava srećom, ali i da bol zbog izgubljene dece nikada neće prestati. “To nije zamena, već novi smisao koji nas uči da dišemo ponovo”.

Najbogatiji Danac sa porodicom živi mirno i povučeno, daleko od očiju javnosti. Anders i En posvećeni su i humanitarnim projektima, pružajući podršku brojnim fondacijama koje pomažu žrtvama terorizma i mališanima bez roditelja, nastavljajući da i tim akcijama čuvaju sećanje na ono najvrednije što su izgubili.