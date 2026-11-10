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Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,6305 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru niži za 0,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,4 odsto, a od početka godine 0,3 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar jači je danas za 0,3 odsto i iznosi 105,0741 dinara zadolar.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,6 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou 3,6 odsto, a od početka godine 4,9 odsto.

(Kurir.rs)

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