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Važno obaveštenje Narodne banke Srbije: Dinar promenio vrednost, evo koliko iznosi danas
- Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,6305 dinara, uz neznatnu promenu u odnosu na ponedeljak
- Dinar je prema evru slabiji za 0,2 odsto nego pre mesec dana, a od početka godine za 0,3 odsto
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Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,6305 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar je prema evru niži za 0,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,4 odsto, a od početka godine 0,3 odsto.
Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar jači je danas za 0,3 odsto i iznosi 105,0741 dinara zadolar.
Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,6 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou 3,6 odsto, a od početka godine 4,9 odsto.
(Kurir.rs)
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