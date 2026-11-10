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Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš pozvao je danas države da ubrzaju smanjenje emisije gasova staklene bašte i da pojačaju svoju finansijsku podršku zemljama koje su najranjivije na globalno zagrevanje.

Gutereš je lidere zemalja učesnica konferencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama COP31 u Antaliji, u Turskoj, pozvao da "ispune uslove" jer se, prema njegovim rečima, "neviđeni" fenomen zagrevanja površine Tihog okeana El Ninjo sudara sa posledicama klimatskih promena, prenosi "Figaro".

"Ušli smo u novu eru klimatskih ekstrema. Neviđeni fenomen El Ninja sudara se sa planetom koja je već pregrejana klimatskim promenama koje je izazvalo ljudsko delovanje. Lideri moraju da se nose sa izazovom, bržim smanjenjem emisija, ubrzavanjem pravednog prelaska sa fosilnih goriva i pružanjem ranjivim zemljama finansiranja i zaštite koja im je potrebna", rekao je Gutereš u saopštenju koje je prosleđeno pre otvaranja konferencije UN o klimi.

Prema njegovim rečima, lideri na COP31 "moraju da se snađu u izazovu, bržem smanjenju emisija, ubrzavanju pravednog prelaska sa fosilnih goriva i pružanju ranjivim zemljama finansiranja i zaštite koja im je potrebna".

Prema izveštaju Svetske meteorološke organizacije Ujedinjenih nacija, 2026. godina će biti deo "dugog niza svetskih rekorda", kako u pogledu temperature, tako i topljenja leda i porasta nivoa mora.

Turska je od danas do 20. novembra domaćin 31. konferencije članica Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama - COP31, koja se održava u Antaliji.