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Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske pokrenulo je proceduru za donošenje Zakona o ograničavanju upotrebe energetskih pića i sličnih proizvoda za osobe mlađe od 18 godina.

Ovaj propis čini jedinstven paket mera sa Zakonom o ugostiteljskoj delatnosti, koji je u drugom saborskom čitanju i zabranjuje posluživanje ovih napitaka maloletnicima u ugostiteljskim objektima, dok im prodaja u trgovinama nije dozvoljena od juna ove godine.

Ministarka zdravlja Irena Hrstić istakla je da energetska pića nisu bezazlena i da njihovi efekti mogu biti znatno izraženiji kod dece u razvoju. Kako je navela, predlog zakona ide dalje od pukih upozorenja na ambalaži i pretvara načela prevencije u konkretne obaveze, utvrđujući odgovornost svih koji plasiraju ove proizvode na tržište, u cilju zaštite dece i podrške roditeljima

Visok sadržaj kofeina, drugih stimulansa i šećera negativno utiče na kardiovaskularni i nervni sistem, kao i na psihičko zdravlje dece. Uprkos postojećim obaveznim upozorenjima da se ova pića ne preporučuju deci, trudnicama i dojiljama, podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) ukazuju na veliku zastupljenost među učenicima, pri čemu pojedinci popiju 750 mililitara ili više u jednoj prilici.

Kriterijumi i obuhvat zabrane

Nacrtom je definisano da se energetskim pićem smatra svaki napitak sa više od 150 miligrama kofeina po litru, bez obzira na izvor, dok su iz ove kategorije izuzeti kafa, čaj i proizvodi od kakaa. Zabrana kupovine za maloletnike obuhvatiće i sve srodne proizvode koji po sastavu ili fiziološkom dejstvu odgovaraju energetskim pićima, nezavisno od oblika u kom se prodaju ili koriste.

Zabrana oglašavanja i uloga HZJZ-a

Mera se ne odnosi samo na prodajna mesta:

Oglašavanje usmereno prema maloletnoj publici biće zabranjeno.U školama i dečjim ustanovama potpuno se zabranjuje svako reklamiranje i isticanje ovih proizvoda.Obrazovno-vaspitne ustanove imaće zadatak da u preventivnim programima promovišu informacije o njihovoj štetnosti i prate uticaj na zdravlje.

Ključnu stručnu ulogu preuzima HZJZ, koji će formirati registar obavezan za sve distributere i proizvođače, procenjivati nivo zdravstvenog rizika za maloletnike i definisati šta se smatra srodnim proizvodom. Na osnovu tih procena, Zavod će moći da izdaje naredbe o privremenoj zabrani radi brze reakcije na nove rizike.