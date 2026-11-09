"Spasićemo ALTA banku, opozicija će biti razočarana" Premijer najavio aukciju početkom decembra
- Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski poručio je da će Alta banka biti spašena i da će nastaviti da posluje.
- Aukcija za kupoprodaju banke trebalo bi da bude zakazana krajem ovog ili početkom narednog meseca, dok opoziciji poručuje da će biti razočarana.
Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski izjavio je danas da će Alta banka u toj zemlji biti spašena i nastaviti da posluje i najavio da će aukcija za kupoprodaju banke biti zakazana krajem ovog ili početkom narednog meseca.
- Spasićemo banku. To je veoma važno kako za poverioce, tako i za ljude koji su povezani sa Alta bankom. Opozicija će biti razočarana, jer se njihovi crni scenariji i pokušaji da Alta banka ode u neizvesnost, odnosno u stečaj, neće ostvariti. Imaćemo finansijsku instituciju, banku koja će biti vlasnik Alta banke - rekao je Mickoski novinarima nakon otvaranja proizvodnog pogona "ASP-PAK" DOOEL u Ohridu, prenosi makedonski portal Biznis vesti.
Mickoski je istakao da je vlasnik Alta banke ispunjavao sve zakonske uslove koji su bili neophodni za rad u Severnoj Makedoniji i poštovao sve kriterijume.
Premijer Severne Makedonije je dodao i da se slaže sa tim da tužilaštvo otvori slučaj i pokrene istragu.
- Svako ko posluje na slobodnoj, tržišnoj, demokratskoj i komercijalnoj osnovi može da posluje ovde - poručio je Mickoski.
Narodna banka Severne Makedonije saopštila je ranije da su u ekspozituri ALTA banke u Bitolju isplaćena sredstva za 360 građana koji imaju platne račune u banci, a ne raspolažu platnim karticama.
Narodna banka je istovremeno najavila i da će od ponedeljka povećati nedeljni limit za podizanje gotovine i plaćanje na prodajnim mestima platnim karticama banke, sa 10.000 na 15.000 denara.
Narodna banka Srbije saopštila je ranije da je, nakon sprovedenih kontrolnih aktivnosti i izrečene privremene mere, a u cilju zaštite deponenata i drugih poverilaca i sprečavanja širenja bilo kakvih negativnih efekata na društvo i privredu, 30. oktobra oduzela dozvolu za rad Alta banci a.d. Beograd.
Biznis Kurir/Tanjug