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Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski izjavio je danas da će Alta banka u toj zemlji biti spašena i nastaviti da posluje i najavio da će aukcija za kupoprodaju banke biti zakazana krajem ovog ili početkom narednog meseca.

- Spasićemo banku. To je veoma važno kako za poverioce, tako i za ljude koji su povezani sa Alta bankom. Opozicija će biti razočarana, jer se njihovi crni scenariji i pokušaji da Alta banka ode u neizvesnost, odnosno u stečaj, neće ostvariti. Imaćemo finansijsku instituciju, banku koja će biti vlasnik Alta banke - rekao je Mickoski novinarima nakon otvaranja proizvodnog pogona "ASP-PAK" DOOEL u Ohridu, prenosi makedonski portal Biznis vesti.

Mickoski je istakao da je vlasnik Alta banke ispunjavao sve zakonske uslove koji su bili neophodni za rad u Severnoj Makedoniji i poštovao sve kriterijume.

Premijer Severne Makedonije je dodao i da se slaže sa tim da tužilaštvo otvori slučaj i pokrene istragu.

- Svako ko posluje na slobodnoj, tržišnoj, demokratskoj i komercijalnoj osnovi može da posluje ovde - poručio je Mickoski.

Narodna banka Severne Makedonije saopštila je ranije da su u ekspozituri ALTA banke u Bitolju isplaćena sredstva za 360 građana koji imaju platne račune u banci, a ne raspolažu platnim karticama.

Narodna banka je istovremeno najavila i da će od ponedeljka povećati nedeljni limit za podizanje gotovine i plaćanje na prodajnim mestima platnim karticama banke, sa 10.000 na 15.000 denara.

Narodna banka Srbije saopštila je ranije da je, nakon sprovedenih kontrolnih aktivnosti i izrečene privremene mere, a u cilju zaštite deponenata i drugih poverilaca i sprečavanja širenja bilo kakvih negativnih efekata na društvo i privredu, 30. oktobra oduzela dozvolu za rad Alta banci a.d. Beograd.