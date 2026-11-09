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Francuska će od 1. decembra povećati minimalnu neto zaradu (SMIC) za 1,6 odsto na oko 1.502 evra mesečno, što je povećanje od približno 24 evra, najavio je danas ministar rada Žan-Pjer Farandu, ali sindikati su ovu meru označili kao nezadovoljavajuću.

Generalna sekretarka sindikata CGT Sofi Bine ocenila je da je povećanje nedovoljno, nazivajući ga "sićušnim iznosom", dok je sindikat pozvao zaposlene, penzionere i mlade na nove štrajkove i proteste 17. novembra, prenosi Figaro.

Generalna sekretarka sindikata CFDT Merilis Leon takođe je ocenila da je povećanje minimalne zarade od 1,6 odsto nedovoljno, iako je pozdravila odluku vlade da pojedine oblike pomoći preduzećima uslovi pregovorima o zaradama na nivou privrednih grana.

Sindikat CGT zahteva rast minimalca od 150 evra, dok CFDT traži povećanje zarade za 100 evra.

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Francuski premijer Sebastijan Lekorni branio je odluku vlade, navodeći da će ovo biti drugo najveće povećanje minimalne zarade u poslednjih 20 godina.

On je nakon razgovora sa sindikatima i poslovnim liderima rekao da se nada da će taj potez ublažiti krizu troškovaživota koja je izazvala građanske nemire u Francuskoj poslednjih meseci, preneo je portal "Frans 24".

"Ovo je drugo po veličini povećanje u poslednjih 20 godina, tako da ga ne treba potcenjivati", rekao je Lekornu novinarima nakon sastanka sa sindikatima i udruženjima poslodavaca.

On je istakao da povećanje nije samo simbolično i odbacio strahovanja da bi moglo da dovede do gubitka radnih mesta.

Nacionalna minimalna plata u Francuskoj obično se povećava 1. januara u skladu sa inflacijom, ali umesto toga vlada će je povećati za 1,6 odsto u decembru.

Vlada u Parizu je istovremeno najavila da će zadržati povećani limit neoporezive pomoći za gorivo koju poslodavci mogu da isplaćuju zaposlenima.

Pomenuti limit je, u kontekstu krize u Ormuskom moreuzu, povećan sa 300 na 1.000 evra, a biće zadržan i tokom naredne godine.