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Američka tehnološka kompanija Epl dobila je regulatorno odobrenje za korišćenje svoje generativne usluge veštačke inteligencije (AI) Epl intelidžens (Apple Intelligence) na tabletima i laptopovima u Kini, saopštila je danas Uprava za sajber-prostor Kine.

Kina zahteva od kompanija da registruju velike jezičke modele i usluge generativne veštačke inteligencije kod nadležnih regulatornih tela pre nego što ih učine dostupnim javnosti.

Epl je u julu dobio odobrenje kineskih regulatornih vlasti za uvođenje usluge Epl intelidžens na ajfon (iPhone) uređajima.

Rojters je u avgustu objavio da je Epl, uz podršku kineske kompanije Alibaba, razvio veliki jezički model posebno prilagođen kineskom tržištu, što predstavlja odstupanje od dosadašnje strategije kompanije da se za pokretanje AI funkcija u Kini oslanja na modele drugih proizvođača.

Alibaba je saopštila da će korisnici u Kini putem digitalnog asistenta Siri, alata za pisanje i funkcije vizuelne inteligencije moći direktno da pristupe mogućnostima njenog modela Kven (Qwen), uključujući razumevanje teksta i slika, kao i generisanje sadržaja.

Kompanija je u oktobarskom saopštenju navela da će te funkcije kineskim korisnicima biti dostupne u decembru, zajedno sa operativnim sistemom iOS 27.3, nakon objavljivanja probne verzije 4. novembra.