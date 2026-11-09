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Američka Nacionalna uprava za bezbednost saobraćaja na autoputevima (NHTSA) pokrenula je danas preliminarnu istragu o više od 1,2 miliona vozila kompanije Ford zbog slučajeva nenamernog aktiviranja bočnih vazdušnih jastuka, koji su izazvali ozbiljne opekotine kod putnika.

Agencija je saopštila da je primila osam pritužbi i četiri izveštaja o incidentima u vezi sa vozilima "ford eksplorer" proizvedenim u periodu od 2021. do 2026. godine, prenosi Rojters.

Prema navodima NHTSA, vozači, putnici na prednjim sedištima, kao i pojedini pripadnici policije koji su koristili policijske verzije modela "eksplorer polis interseptor", zadobili su opekotine drugog i trećeg stepena nakon aktiviranja bočnih vazdušnih jastuka ugrađenih u sedišta.

Pokretanje preliminarne istrage predstavlja početnu fazu regulatornog postupka, tokom koje NHTSA procenjuje obim problema i da li postoji potreba za daljim ispitivanjem ili eventualnim opozivom vozila.

NHTSA navodi da preliminarna procena obično traje do osam meseci. Ako se pojave dodatni dokazi, agencija može da proširi ispitivanje i u krajnjem slučaju naredi opoziv vozila.