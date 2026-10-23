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Prodaja prvog Eplovog preklopnog telefona, ajfona Duo, počela je danas, a tržišni analitičari prate da li će ovaj uređaj uspeti da promeni tržište preklopnih telefona, kao što je ajfon svojevremeno promenio tržište pametnih telefona, prenosi Rojters.

Prijem novog uređaja mogao bi da predstavlja prvi veliki test za novog generalnog direktora kompanije Epl, Džona Ternusa, bivšeg šefa sektora za hardver, koji je telefon predstavio pre nešto manje od nedelju dana, nakon što je u septembru preuzeo funkciju.

Uticaj na tržište

Uspeh ajfona Duo mogao bi da ima veliki uticaj na tržišnu nišu u kojoj konkurenti poput Samsunga i Huaveija već godinama prodaju premijum uređaje.

U roku od nekoliko minuta nakon otvaranja prednarudžbina prošlog petka, procenjeni rokovi isporuke za Duo u SAD pomereni su na kraj januara, jer je potražnja premašila ponudu. Epl je reakciju kupaca opisao kao "ništa manje nego izvanrednu".

U Sidneju, gde je danas počela prodaja telefona u prvoj Eplovoj prodavnici, kupci su formirali red ispred objekta pre otvaranja u osam časova po lokalnom vremenu.

Cena telefona je 3.899 australijskih dolara, odnosno 2.734 američka dolara, za model Duo sa 512 gigabajta memorije.

Prve recenzije pohvalile su dizajn uređaja, kao i njegovu čvrstu i gotovo neprimetnu šarku, što predstavlja značajan napredak kod telefona na preklapanje, čiji je nabor na ekranu dugo predstavljao nedostatak i odvraćao potencijalne kupce.

Prednosti i mane

Ipak, recenzenti su naveli da bi pojedini kompromisi u vezi sa kamerom, uključujući odsustvo telefoto objektiva, kao i aplikacije drugih proizvođača koje još nisu prilagođene novim dimenzijama ekrana, mogli da razočaraju deo kupaca.

Oni su, takođe, istakli da je Duo, kada je sklopljen i koristi se u manjem formatu, manje praktičan za brojne kratke svakodnevne zadatke koje korisnici obavljaju na standardnim ajfonima. Nekoliko poznatih recenzenata zbog toga nije preporučilo ovaj uređaj većini Eplovih kupaca.

"Bilo je veoma zabavno isprobavati Duo tokom nedelju dana, ali imam utisak da sam koristio izuzetno doteran prototip, a ne završen proizvod koji bih želeo da kupim i svakodnevno nosim", napisao je dugogodišnji poznavalac Epla Džon Gruber u recenziji na svom blogu "Daring Fajerbol".

Tehnološki komentator Markes Braunli, poznat kao MKBHD, rekao je u recenziji na Jutjubu da telefon verovatno nije dobar izbor za prosečnog korisnika koji uglavnom šalje poruke, koristi društvene mreže i povremeno pretražuje internet.

"Ali ako vam 2.000 dolara ne predstavlja veliki izdatak i dopada vam se ideja, onda je ovo veoma zabavan telefon, nakon što prođete kroz period privikavanja i naviknete se na to da nema prepoznavanje lica", rekao je Braunli.

Ograničene zalihe

Ograničene zalihe mogle bi da razočaraju ljubitelje Epla koji budu čekali ispred prodavnica kako bi kupili Duo. Kompanija je za Rojters navela da će mogućnost kupovine bez prethodne porudžbine zavisiti od zemlje, uz ograničene zalihe u SAD, Australiji, Kanadi, Meksiku i velikom delu Velike Britanije i Evrope.

U Kini, Francuskoj, Hongkongu, Indiji i Japanu uređaj će biti dostupan isključivo kupcima koji su ga prethodno naručili putem interneta.

U Makau, kineskoj posebnoj administrativnoj oblasti, gde će Duo moći da se kupi direktno u prodavnicama, ljubitelji Epla čekali su u redu satima pre otvaranja, pokazuju objave na društvenim mrežama i medijski izveštaji.

"Preklopni telefoni su već godinama prisutni na tržištu, ali je njihova zastupljenost i dalje relativno mala u poređenju sa klasičnim pametnim telefonima. Ulazak Epla mogao bi da približi ovaj format znatno široj publici", rekao je Fransisko Žeronimo, potpredsednik kompanije za istraživanje tržišta IDC.

IDC očekuje da će Epl 2026. godine zauzeti 44 odsto tržišta preklopnih telefona mereno vrednošću prodaje, uz udeo od 31 odsto u ukupnom broju prodatih uređaja. Prema prognozi te kompanije, Epl bi 2027. godine mogao da postane vodeći proizvođač u ovoj kategoriji, i po vrednosti prodaje i po broju isporučenih uređaja.