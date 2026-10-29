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Hrvatska Vlada usvojila je danas Uredbu kojom je odredila visinu minimalne plate za narednu godinu.

"Odlučili smo da minimalac bude 1.130 evra", rekao je premijer Andrej Plenković na otvorenom delu sednice Vlade.

On je rekao da minimalna zarada danas u Hrvatskoj iznosi 1.050 evra. U narednoj godini, dodao je, minimalna zarada će biti viša za 60 evra.

Podsetio je da je minimalna zarada od 2016. godine rasla s 414 evra na 1.130 evra.

"To je nominalni rast od 173 posto, realan rast kada se oduzme inflacija 97 posto. U Hrvatskoj minimalnu platu prima 50 hiljada radnika. Smatramo da je ovaj predloženi rast realan, on štiti radnike, posebno one s najnižim platama, a isto tako vodi računa o konkurentnosti i potrebama hrvatske privrede", rekao je Plenković.

Istakao je i da će rastom minimalne plate rasti i minimalna studentska satnica na 7,06 evra.

Kurir Biznis/Tanjug

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