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U domovima koji se greju na struju svaki početak grejne sezone donosi istu dilemu, kako se ugrejati a ne opteretiti kućni budžet visokim računima za struju. Kvarcne i ventilatorske grejalice, uljani radijatori, konvektori i klima-uređaji razlikuju se po načinu rada, brzini zagrevanja i mogućnosti održavanja željene temperature. Ipak, kada je reč o potrošnji električne energije, neke razlike nisu onakve kakve bi potrošači očekivali.

Da li skuplji uređaj automatski znači i manji račun za struju? Koja grejalica je pogodnija za duže zagrevanje prostorije i zašto klima-uređaj može da bude ekonomičniji od klasične električne grejalice? Odgovori zavise od snage uređaja, načina rada, kvaliteta izolacije i uslova u kojima se koristi.

Kvarcna grejalica

Kvarcna grejalica zagreva prvenstveno osobe i predmete na koje je usmereno njeno toplotno zračenje. Zbog toga može biti praktična kada sedite na jednom mestu i želite brzo da osetite toplotu, bez potrebe da se odmah zagreje čitava prostorija.

Uljani radijator

Uljani radijator zagreva ulje unutar uređaja, a ono potom prenosi toplotu na okolinu. Potrebno mu je vreme da se zagreje, ali nastavlja da emituje toplotu i nakon isključivanja, dok se hladi. To, međutim, ne znači da samim tim troši manje električne energije za istu količinu isporučene toplote, ali prednost može biti u načinu i kontinuitetu zagrevanja.

Ventilatorska grejalica

Ventilatorska grejalica brzo zagreva vazduh i može biti korisna kada želite da se manja prostorija brzo zagreje. Nedostaci mogu biti buka i osećaj strujanja vazduha, a uređaj treba postaviti tako da ništa ne ometa protok vazduha.

Konvektor zagreva vazduh koji zatim cirkuliše kroz prostoriju. Može biti praktičan za održavanje temperature, naročito ako ima odgovarajući termostat, ali njegova efikasnost u stvarnoj upotrebi zavisi od uslova u prostoriji i načina korišćenja.

Električna grejalica

Kod većine ovih električnih grejalica direktno pretvaranje električne energije u toplotu odvija se sa približno istom efikasnošću na mestu korišćenja. Zato dve grejalice slične snage, koje rade isto vreme punom snagom, mogu imati sličnu potrošnju bez obzira na to što se drugačije zagrevaju i raspoređuju toplotu.

Zašto klima-uređaj može da bude ekonomičniji za grejanje?

Klima-uređaj koji radi u režimu grejanja može biti znatno efikasniji od klasične električne grejalice. Razlog je u tome što inverter klima, odnosno toplotna pumpa vazduh–vazduh, ne proizvodi svu toplotu direktno iz električne energije, već prenosi toplotu iz spoljnog vazduha u prostoriju.

grejanje na klima uredjaj u stanu Foto: Antonio Guillem/Shutterstock

Zbog toga može da isporuči više toplote po jednom kilovat-satu utrošene električne energije. Kolika će ta prednost biti zavisi od konkretnog modela, spoljne temperature, podešene temperature u prostoriji i uslova rada. To ne znači da je svaka klima uvek najpovoljnije rešenje. Važni su njena efikasnost pri niskim temperaturama, odgovarajuća snaga za prostor koji se zagreva, stanje uređaja i kvalitet izolacije.

Ako se grejete klimom, proverite preporučeni način rada i redovno održavajte filtere. Kod većeg broja domaćinstava upravo izbor načina grejanja, a ne samo izbor između dve klasične grejalice, može imati najveći uticaj na potrošnju.

Koja grejalica je onda najbolji izbor?

Odgovor ne zavisi samo od vrste uređaja, već i od toga šta želite da zagrejete. Ako vam je potrebno da brzo zagrejete prostor u kojem kratko boravite, jedna vrsta grejalice može biti praktičnija od druge. Za duže zagrevanje prostorije važni su termostat, raspodela toplote i toplotni gubici, dok klima-uređaj može biti ekonomičniji izbor ako je odgovarajuće dimenzionisan i efikasan u uslovima u kojima se koristi.

Pre kupovine zato nemojte gledati samo cenu uređaja ili obećanja o „brzoj“ toploti. Proverite njegovu snagu, mogućnosti regulacije temperature i podatke o efikasnosti, a zatim razmislite koliko sati dnevno ćete ga koristiti. Najvažnije je da izaberete uređaj koji odgovara vašem prostoru i potrebama, jer ni najjeftinija grejalica nije nužno najpovoljnija ako zbog načina korišćenja troši mnogo struje.