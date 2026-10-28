Slušaj vest

Promenljivo prolećno vreme često primorava domaćinstva da u kratkom periodu istovremeno koriste uređaje za grejanje i hlađenje. Dok se jedni rashlađuju klima-uređajima, drugi ponovo uključuju TA peći, grejalice i kalorifere. Ipak, kako stručnjaci kažu za energetsku efikasnost, u Srbiji se na grejanje troši čak četiri do pet puta više električne energije nego na hlađenje.

Stručnjaci objašnjavaju da na razliku u potrošnji utiče nekoliko faktora, među kojima su dužina grejne sezone, temperaturne razlike između spoljašnjeg i unutrašnjeg prostora i efikasnost uređaja koji se koriste.

Zašto se više struje troši na grejanje?

Iako broj klima-uređaja u domaćinstvima raste, potreba za grejanjem traje duže nego potreba za rashlađivanjem. Osim toga, razlika između spoljašnje i željene unutrašnje temperature tokom zime uglavnom je veća nego leti.

Loša izolacija jednako loše utiče na potrošnju za grejanje kao i za hlađenje, povećava ih, dakle to nije uzrok razlike u potrošnji. Broj dana kada je grejanje potrebno jeste veći nego broj dana kada je potrebno hlađenje pa to jeste jedan od razloga. Međutim, postoje još dva bitnija razloga. Prvi je što prosečna razlika između unutrašnje i spoljašnje temperature pri grejanju iznosi oko 16 do 17 stepeni, dok pri hlađenju ta razlika nije veća od osam stepeni, a čak je i manja zbog zdravstvenih razloga.

Klima-uređaji mogu biti energetski efikasniji

Važnu ulogu ima i vrsta uređaja koji se koriste. TA peći, grejalice i kotlovi troše električnu energiju kako bi proizveli toplotu, dok klima-uređaji tokom hlađenja rade po drugačijem principu i mogu da obezbede znatno više korisne energije u odnosu na utrošenu električnu energiju.

Da li je bolje da klima radi non-stop ili po potrebi Foto: Shutterstock

Kod grejanja dominiraju uređaji poput TA peći, grejalica i kotlova čiji stepen efikasnosti jeste blizak, ali uređaji za hlađenje prostora, zbog prirode procesa koji se u njima odvija, oni su vrsta toplotnih pumpi, obezbede bar četiri puta više korisne energije za hlađenje nego što utroše električne energije.

Kako da smanjite troškove grejanja i hlađenja?

Kako stručnjaci ističu, jedan od najvažnijih koraka ka smanjenju potrošnje jeste kvalitetna izolacija stana ili kuće. Dobro izolovan prostor sporije gubi toplotu zimi, a leti se sporije zagreva, zbog čega uređaji ne moraju toliko često da rade.

Veće korišćenje drugih sistema grejanja, poput daljinskog grejanja i prirodnog gasa, tamo gde za to postoje uslovi, moglo bi da doprinese smanjenju potrošnje električne energije.

Kod daljinskog grejanja, obračun troškova prema stvarnoj potrošnji, umesto pretežno prema kvadraturi stana, mogao bi da doprinese racionalnijem korišćenju energije.

Da li Srbiji preti nestašica električne energije?

Stara termoenergetska postrojenja i mogući kvarovi predstavljaju jedan od najvećih rizika za stabilno snabdevanje Srbije električnom energijom u budućnosti.

Najveća opasnost za nas su veoma stari termoagregati, zbog čijih ispada i težih havarija lako možemo doći u situaciju kakvu smo iskusili krajem 2021. godine. Zbog toga nam može nedostajati energije, a u dužem roku, nakon 2050. godine, i zbog nestanka uglja. Zato treba da gradimo nove proizvodne objekte.

Kurir.rs