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Dolaskom hladnijih dana raste i potrošnja električne energije, pa računi za struju tokom zime mogu znatno da opterete kućni budžet. Čak i u stanovima koji imaju centralno grejanje, često se javlja potreba za dodatnim zagrevanjem prostorija, naročito tokom noći ili kada dođe do kvara na sistemu grejanja.

Ipak, postoje jednostavni načini da se potrošnja električne energije smanji bez velikih odricanja. Ključ je u pravilnom korišćenju uređaja koji troše najviše struje, ali i u nekoliko svakodnevnih navika koje mogu da naprave razliku na mesečnom računu.

TA peć uključujte tokom jeftinije tarife

Grejanje na struju može biti praktično, ali ne mora uvek biti i najpovoljnije. Oni koji koriste TA peći mogu da smanje troškove tako što će ih puniti tokom perioda niže tarife, kada je električna energija jeftinija.

TA peć akumulira toplotu, koju potom oslobađa tokom dana, kada je grejanje najpotrebnije. Za automatsko uključivanje u vreme jeftinije struje mogu se koristiti odgovarajući tajmeri.

Važno je i da snaga peći odgovara veličini prostorije. Ukoliko je uređaj premali za prostor koji treba da zagreje, može biti potrebno češće dogrevanje, što povećava potrošnju. Potrebna snaga zavisi od kvadrature, izolacije, stolarije i drugih karakteristika prostora.

Smanjite temperaturu na klima-uređaju

Ako se tokom zime dogrevate klimom, jedan od načina za uštedu jeste da temperaturu podesite na nešto nižu vrednost. Svaki stepen manje može da smanji potrošnju, mada konkretna ušteda zavisi od uređaja, spoljne temperature i uslova u prostoru.

Daljinski upravljač klima-uređaja sa uključenim režimom grejanja i oznakom HEAT Foto: ArtStock / Alamy / Profimedia

Važno je i da klima-uređaj bude pravilno podešen i redovno održavan, jer njegovo efikasno funkcionisanje može doprineti manjoj potrošnji električne energije.

Proverite prozore i sprečite gubitak toplote

Loša stolarija jedan je od razloga zbog kojih se prostorije brzo hlade, pa grejanje mora da radi duže kako bi se održala željena temperatura.

Zato proverite stanje šarki i brava na prozorima, kao i da li dobro naležu uz ram. Ukoliko kroz njih prolazi hladan vazduh, postavljanje dihtung-traka može pomoći da se smanji gubitak toplote.

Dodatnu zaštitu mogu pružiti i odgovarajuće termoizolacione folije za stakla. Njihov efekat zavisi od vrste folije i karakteristika prozora, ali mogu biti jedno od rešenja za poboljšanje toplotne izolacije.

Provetravajte kratko, ali temeljno

Tokom zime nije preporučljivo da prozori dugo ostaju otvoreni, jer se tako prostorija nepotrebno hladi. Umesto toga, bolje je provetravati kratko i intenzivno, a zatim zatvoriti prozore kako bi se toplota sačuvala.

Najbolji načini za provetravanje kuće u zimi Foto: Shutterstock

Na taj način vazduh u prostoriji može da se osveži bez preteranog hlađenja zidova, nameštaja i drugih površina.

Veš-mašinu i mašinu za sudove uključujte kada su pune

Veš-mašina i mašina za pranje sudova troše energiju tokom svakog ciklusa rada. Zbog toga je, kada je moguće, ekonomičnije uključiti ih tek kada se napune, umesto da se više puta pokreću poluprazne.

Dodatnu uštedu mogu doneti odgovarajući ekološki programi i pranje na nižim temperaturama, kada to dozvoljavaju vrsta veša i stepen zaprljanosti.

Ne ostavljajte vrata frižidera dugo otvorena

Iako frižider radi tokom cele godine, i njegove navike korišćenja utiču na potrošnju struje. Kada su vrata dugo otvorena, u unutrašnjost ulazi topliji vazduh, pa uređaj mora dodatno da radi kako bi ponovo dostigao podešenu temperaturu.

Zato je važno da vrata ne ostaju otvorena bez potrebe, ali i da se frižider ne postavlja uz izvore toplote i da se redovno održava.

Bojler uključujte promišljeno

Bojler je jedan od uređaja koji mogu znatno da utiču na račun za struju, posebno ako se često koristi. U domaćinstvima koja imaju odgovarajuće brojilo i mogućnost korišćenja niže tarife, zagrevanje vode tokom tog perioda može da smanji troškove.

Foto: Shutterstock

Važno je i redovno održavanje bojlera. Naslage kamenca mogu da utiču na rad grejača, zbog čega treba pratiti stanje uređaja i čistiti ga prema preporukama proizvođača i ovlašćenog servisera.

Kraće tuširanje znači manju potrošnju

Potrošnja vode i energije za njeno zagrevanje može da se smanji i kraćim tuširanjem. Tuširanje u trajanju od nekoliko minuta, umesto dugog boravka pod toplom vodom, može da donese uštedu, naročito u domaćinstvima koja vodu zagrevaju električnim bojlerom.

Isključite uređaje koje ne koristite

Računari, televizori i drugi elektronski uređaji mogu da troše određenu količinu energije i kada su u režimu pripravnosti. Potrošnja zavisi od konkretnog uređaja, ali isključivanje onih koji se ne koriste može da doprinese ukupnoj uštedi.

Punjače koji nisu u upotrebi takođe je dobro isključiti iz utičnice, posebno ako imaju indikatorska svetla ili druge funkcije koje troše energiju u stanju pripravnosti.

Zamenite obične sijalice LED rasvetom

Jedna od jednostavnijih promena jeste zamena klasičnih sijalica LED sijalicama, koje za istu količinu svetlosti uglavnom troše znatno manje električne energije.

Dodatno, svetla treba gasiti kada se napušta prostorija. Pojedinačna ušteda možda neće biti velika, ali se tokom grejne sezone i dužih zimskih večeri može sabrati sa uštedama ostvarenim pravilnijim korišćenjem drugih uređaja.

Najvažnije je da se ušteda ne zasniva samo na jednoj promeni, već na kombinaciji navika: racionalnom korišćenju grejanja, sprečavanju gubitka toplote i pažljivijoj upotrebi kućnih aparata. Tako se potrošnja može smanjiti bez odustajanja od osnovnog komfora tokom hladnih dana.

Kurir.rs/Mondo.rs/Blic