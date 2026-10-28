Cena gasa u Evropi prešla 100 evra: Prvi put od 2022. godine, strahuje se od novog udara na tržište
- Cena gasa u Evropi premašila je 100 evra po megavat-satu, prvi put od 2022, podstaknuta sukobom na Bliskom istoku i niskim zalihama pred zimu.
- Evropska skladišta su popunjena 74,6 odsto, ispod uobičajenog nivoa, dok je Katar enerdži produžio obustavu isporuka pojedinim kupcima do kraja decembra.
Cena gasa u Evropi premašila je danas 100 evra po megavat-satu, prvi put od 2022. godine, podstaknuta sukobom na Bliskom istoku i niskim nivoom zaliha uoči zime.
Cena gasa dostigla najviši nivo od energetske krize
Prema podacima sa berze TTF, cena fjučersa gasa u jednom trenutku dostigla je 100,785 evra po megavat-satu, odnosno oko 1.058 evra za 1.000 kubnih metara, što je najviše od energetske krize povezane sa ratom u Ukrajini.
Evropska skladišta ispod uobičajenog nivoa
Popunjenost evropskih skladišta gasa krajem oktobra iznosi 74,6 odsto, što je znatno ispod uobičajenog nivoa za ovaj period, a kompanija Katar enerdži produžila je obustavu isporuka pojedinim kupcima do kraja decembra, preneo je Rojters.
Vlade izbegavaju skupe mere
Evropske vlade za sada izbegavaju povratak skupim merama, poput ograničavanja cena i smanjenja poreza, jer su budžeti opterećeni, a troškovi zaduživanja visoki.
Strah od nadmetanja sa Azijom za LNG
Trgovci strahuju da će evropske zemlje sa dolaskom zime doći u situaciju da se nadmeću sa azijskim državama za ograničene isporuke tečnog prirodnog gasa (LNG), preneo je Blumberg.
Potražnja iz Azije dodatno bi mogla da pojača konkurenciju i podigne cene gasa, upozoravaju tržišni eksperti.
(Kurir.rs/Tanjug)