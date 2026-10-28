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Turistička sezona je završena, a s njom je za mnoge vlasnike apartmana iz našeg komšiluka došlo i vreme za sabiranje zarade. Dok neki tvrde da im je ova godina na hrvatskom primorju bila uspešnija od prethodne, drugi nisu toliko zadovoljni.

Na hrvatskom Redditu se povela zanimljiva rasprava nakon što je jedan korisnik postavio pitanje: "Koliko godišnje zaradite od izdavanja apartmana? Da li je sezona zaista lošija nego ranije?"

Odgovori su brzo počeli da pristižu. Javili su se vlasnici apartmana iz Rijeke, Pule, Istre, Dalmacije i sa ostrva, a neki su otvoreno napisali koliko im novca ostane nakon što plate sve troškove. Iznosi se prilično razlikuju, a rasprava se ubrzo sa godišnje zarade proširila na cene noćenja, zahtevne goste, čišćenje i probleme sa majstorima.

Vlasnik iz Rijeke tvrdi da mu od jednog apartmana ostane 23.000 evra

Posebnu pažnju privukao je komentar vlasnika apartmana iz Rijeke, koji je otkrio da od jednog apartmana za šest osoba u centru grada godišnje zaradi 23.000 evra, i to nakon svih troškova.

- Pa fino, bogami - odgovorio mu je jedan korisnik, dok je druge odmah zanimalo koliko naplaćuje noćenje.

Vlasnik je objasnio da tokom sezone traži 350 evra po noćenju, ali se cena smanjuje za goste koji ostvaruju popust preko Bookinga ili rezervišu duži boravak. Uz to, Booking uzima proviziju od 19 odsto, pa mu nakon tih odbitaka ostane oko 250 evra po noćenju.

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Cena je iznenadila neke.

- Brate, kakav je to apartman za 350 evra? Mislim, šta nudiš za te pare? Đakuzi, privatni parking i slično? Pitam jer za te pare možeš da odeš u hotel - napisao je jedan korisnik.

Međutim, drugi se nisu složili s njim. Podsetili su ga da je reč o apartmanu za šest osoba i da bi hotelski smeštaj za toliku grupu mogao da bude znatno skuplji.

U raspravi su zatim počele da se upoređuju cene apartmana, hotela i kuća za odmor sa bazenima, a mišljenja o tome šta se za 350 evra po noćenju može očekivati bila su prilično podeljena.

Vlasnik apartmana iz Pule otkrio koliko zaradi za četiri i po meseca

Za razliku od vlasnika iz Rijeke, vlasnik manjeg apartmana u Puli prijavio je znatno skromniji iznos.

- Imam apartman od 40 kvadrata u širem centru Pule. Izdajem ga svake godine od 15. maja do 30. septembra. Nakon svih troškova ostane mi oko 6.500 evra. Mama mi čisti, pa me čišćenje izađe jeftinije - napisao je.

Njegova zarada pokrenula je pitanje da li mu se uopšte isplati da se bavi turističkim izdavanjem smeštaja.

Jedan korisnik savetovao mu je da razmisli o dugoročnom izdavanju jer bi tako mogao da ostvaruje prihod bez stalnog čišćenja, dogovaranja dolazaka i odlazaka gostiju i drugih obaveza koje donosi turistička sezona.

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U komentarima se javio i vlasnik apartmana iz Omiša, koji je napisao da je kod njega situacija gotovo identična.

Svoje brojke podelio je i jedan vlasnik apartmana iz Istre. Naveo je da od jednog apartmana obično zaradi oko 6.000 evra godišnje, ali je ove godine zarada pala na 4.900 evra.

"Moliš Boga da ti se nešto ne pokvari“

Dok su neki upoređivali iznose, jedan vlasnik apartmana sa Hvara požalio se na sasvim drugačije probleme. Prema njegovim rečima, najveća muka nije pronaći goste, već ljude koji će pomoći kada nešto pođe po zlu.

Objasnio je da na ostrvu nedostaje radne snage, da je teško pronaći majstore i servisere, kao i da osobe koje se bave čišćenjem radije prihvataju poslove u vilama.

- Moliš Boga da ti se nešto ne pokvari - napisao je, opisujući situacije u kojima zbog popravki mora da čeka radnike iz Splita ili Makarske.

Dodao je da je ove godine imao niz nepredviđenih problema. Iako uvek ima rezervnu opremu i sitnice koje gostima mogu da zatrebaju, kvarovi većih uređaja, poput mašine za pranje sudova ili klima-uređaja, predstavljaju mnogo veći problem.

Drugi vlasnik apartmana sa Hvara napisao je da on nema takvih poteškoća. Većina majstora sa kojima sarađuje živi na ostrvu, a osobu za čišćenje uspeva da pronađe ako se dovoljno rano dogovori. Ipak, priznao je da većinu čišćenja obavlja sam.

Dodao je da mu posao poslednjih godina ide sve bolje i da svake sezone nastoji nešto da renovira ili unapredi kako bi mogao da poveća cenu smeštaja.

Koliko od zarade zapravo treba ostaviti sa strane?

U raspravi se otvorilo i pitanje troškova koje vlasnici apartmana ponekad ne uzimaju u obzir kada govore o zaradi.

Jedan od korisnika savetovao je da se oko 15 odsto prihoda ostavlja sa strane za buduće popravke i ulaganja, poput krečenja zidova, zamene nameštaja i obnavljanja opreme.

Drugi su pomenuli račune za komunalije, poreze, naknade, pranje posteljine i provizije platformi za rezervacije. Iako pojedinačni troškovi možda ne deluju veliko, na kraju sezone mogu značajno da utiču na iznos koji vlasniku ostane.

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Razlika je i u tome da li vlasnik sve obavlja sam ili plaća druge ljude. Neko ko sam čisti apartman i dočekuje goste može da ima manje troškove, ali zato tokom sezone mora da izdvoji mnogo više sopstvenog vremena.

"Nije toliko fizički zahtevno, ali psihički iscrpljuje“

Upravo je količina posla izazvala još jednu zanimljivu raspravu.

Jedan korisnik napisao je da ne može da zamisli da mu izdavanje apartmana bude dodatni posao uz redovno zaposlenje.

Posebno mu je nezamisliva pomisao da nakon osam sati rada mora da odlazi da čisti apartman ili rešava kvarove.

Na to se nadovezao drugi korisnik, koji je ukratko opisao kako doživljava izdavanje smeštaja.

- Ovo je ozbiljan posao. Nije toliko fizički zahtevan, ali psihički iscrpljuje - napisao je.

Iako su neki učesnici rasprave zadovoljni sezonom i tvrde da im zarada raste, drugi priznaju da im sve obaveze koje dolaze sa turističkim izdavanjem smeštaja predstavljaju sve veći teret.