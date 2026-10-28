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Putnici koji putuju u Sjedinjene Američke Države od 3. novembra 2026. godine moraće da dostave potpisanu izjavu kojom potvrđuju da u prethodnih 21 dan nisu boravili u Demokratskoj Republici Kongo, uključujući i tranzit preko tamošnjih aerodroma, saopštila je Er Srbija.

Mere su uvedene kao prevencija zbog ebole.

Izjava mora biti popunjena za svakog putnika pojedinačno i dostavljena u štampanom obliku. Putnicima koji nemaju propisanu dokumentaciju može biti odbijeno ukrcavanje.

Obrazac dostupan na sajtu Er Srbije

Obrazac izjave i detaljne informacije dostupni su na sajtu airserbia.com, navedeno je u obaveštenju.

Za dodatne informacije putnici mogu da kontaktiraju Kontakt centar Er Srbije.

Broj potvrđenih slučajeva ebole u Kongu premašio 10.000

Podsetimo, broj potvrđenih slučajeva ebole u DR Kongo porastao je na 10.060, a gotovo polovina zaraženih je preminula, pokazali su vladini podaci.

Epidemija, proglašena u maju, izazvana je virusom Bundibugjo, za koji ne postoje odobrena vakcina ni lek.