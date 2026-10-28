Važno obaveštenje za sve koji putuju u SAD: Bez ovog papira nećete moći da uđete u zemlju
- Putnici za SAD od 3. novembra 2026. moraju da imaju potpisanu izjavu da u prethodnih 21 dan nisu boravili u DR Kongo, uključujući tranzit
- Mera je uvedena zbog prevencije ebole, a bez propisane dokumentacije može biti odbijeno ukrcavanje
Putnici koji putuju u Sjedinjene Američke Države od 3. novembra 2026. godine moraće da dostave potpisanu izjavu kojom potvrđuju da u prethodnih 21 dan nisu boravili u Demokratskoj Republici Kongo, uključujući i tranzit preko tamošnjih aerodroma, saopštila je Er Srbija.
Mere su uvedene kao prevencija zbog ebole.
Kako se navodi u obaveštenjun Er Srbije ovu meru uveo je američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).
Izjava mora biti popunjena za svakog putnika pojedinačno i dostavljena u štampanom obliku. Putnicima koji nemaju propisanu dokumentaciju može biti odbijeno ukrcavanje.
Obrazac dostupan na sajtu Er Srbije
Obrazac izjave i detaljne informacije dostupni su na sajtu airserbia.com, navedeno je u obaveštenju.
Za dodatne informacije putnici mogu da kontaktiraju Kontakt centar Er Srbije.
Broj potvrđenih slučajeva ebole u Kongu premašio 10.000
Podsetimo, broj potvrđenih slučajeva ebole u DR Kongo porastao je na 10.060, a gotovo polovina zaraženih je preminula, pokazali su vladini podaci.
Epidemija, proglašena u maju, izazvana je virusom Bundibugjo, za koji ne postoje odobrena vakcina ni lek.
Biznis Kurir/Blic