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Državni inspektorat Republike Hrvatske obavestio je potrošače o opozivu proizvoda: Dagnja cela kuvana, zamrznuti proizvod od 1 kg, proizvodna serija (LOT) CO1269-338, EAN brojevi 7804677410079 i 8718969326797, datum zamrzavanja 08.06.2026, najbolje upotrebiti do (BBD) 08.06.2028.

Kako se navodi u obaveštenju na stranici poslovnog subjekta METRO Cash & Carry Hrvatska razlog za opoziv proizvoda jeste utvrđena izloženost dagnji jonizujućem zračenju, koje se može koristiti za sterilizaciju proizvoda, ali takav postupak nije dozvoljen za ovaj proizvod namenjen konzumaciji u Evropskoj uniji.

"Ovaj opoziv proizvoda u skladu je sa našim poslovnim principom prema kom su zdravlje i dobrobit kupaca jedan od glavnih prioriteta kompanije METRO. Ukoliko ste kupili navedeni proizvod, molimo Vas da ga ne koristite i ne konzumirate, već da ga vratite u METRO centar gde je proizvod i kupljen", poručuju.

Problem jonizujućeg zračenja

Prema regulativi Evropske unije (Direktive 1999/2/EZ i 1999/3/EZ), primena jonizujućeg zračenja za sterilizaciju morskih plodova nije dozvoljena, a sporni proizvod nije u skladu ni sa opštim Zakonom o hrani (Uredba EZ br. 178/2002).

Iako Svetska zdravstvena organizacija (WHO) i Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA) navode da sam tretman ne čini hranu radioaktivnom, propisi izričito zabranjuju da se zračenje koristi kao zamena za higijenske propuste, jer ono može maskirati mikrobiološku neispravnost, prikriti loš kvalitet sirovine i dovesti do degradacije hranljivih materija.

Metro Srbija: Nemamo u ponudi sporni proizvod

Ovim povodom, Telegraf Biznis poslao je upit centrali ove kompanije u Srbiji. Iz METRO Cash&Carry Srbija poručili su sledeće:

"Ovim putem želimo da vas obavestimo da METRO Cash&Carry Srbija u svojoj ponudi nema proizvod sa navedenim LOT-om".

Podaci o proizvodu:

- Zemlja porekla: Čile