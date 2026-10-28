Izvršni odbor NBS-a doneo je na vanrednoj sednici odluku kojom se produžava rok u kojem javni poštanski operator i ovlašćeni menjači vraćaju bankama efektivni strani novac kupljen od njih.

Umesto dosadašnjih 15 dana, rok za vraćanje novca produžen je na 30 dana, a mera će se primenjivati do 10. decembra 2026. godine.

Kako objašnjavaju u centralnoj banci, cilj ove mere je očuvanje stabilnosti menjačkog tržišta i obezbeđivanje kontinuiranog snabdevanja građana efektivnim stranim novcem.

"Interesi građana i očuvanje stabilnosti tržišta ostaju u fokusu aktivnosti Narodne banke Srbije. U tom smislu, Narodna banka Srbije kontinuirano prati kretanja na deviznom i menjačkom tržištu i odgovornim pristupom neće dozvoliti pojavu bilo kakvih netržišnih i veštačkih poremećaja u oblasti menjačkog poslovanja“, navode u NBS-u.