NBS o stanju na deviznom tržištu u Srbiji: Evo koliko novca ima u menjačnicama i šta se menja u njihovom radu
- NBS poručuje da je devizno tržište u Srbiji stabilno i da banke i menjači imaju dovoljno efektivnog stranog novca za potrebe građana.
- Tokom oktobra menjači su građanima prodali 571,6 miliona evra i otkupili 515,3 miliona, pa je neto prodaja iznosila 56,3 miliona evra.
- Rok za vraćanje efektivnog stranog novca bankama produžen je sa 15 na 30 dana, a mera važi do 10. decembra 2026.
Narodna banka Srbije saopštila je da devizno tržište u Srbiji funkcioniše uredno i da banke i ovlašćeni menjači raspolažu dovoljnim količinama efektivnog stranog novca kako bi zadovoljili potrebe građana, uprkos povećanoj tražnji.
Prema podacima objavljenim na sajtu centralne banke, ovlašćeni menjači su tokom oktobra građanima prodali 571,6 miliona evra, dok su od njih otkupili 515,3 miliona evra. Tako je ostvarena neto prodaja od 56,3 miliona evra, odnosno menjači su građanima prodaliviše evra građanima nego što su od njih otkupili.
Banke su, u skladu sa povećanom tražnjom, tokom ovog meseca ovlašćenim menjačima prodale oko 40,27 miliona evra, navodi NBS, koja se oglasila povodom medijskih navoda o ponudi evra na domaćem tržištu.
Prema preliminarnim podacima za 26. oktobar, ovlašćeni menjači su tog dana građanima prodali oko 26,2 miliona evra kroz približno 41.060 transakcija, dok su od građana otkupili oko 23,4 miliona evra u približno 137.580 transakcija. Neto prodaja iznosila je 2,8 miliona evra, a menjači su od banaka tog dana kupili dodatnih 4,75 miliona evra.
Prosečan kupovni kurs za evro koji su menjači primenjivali 26. oktobra iznosio je 116,83 dinara, dok je prosečan prodajni kurs bio 118,51 dinar za evro.
Iz NBS-a ističu da u prethodnih godinu dana kontrolama menjačkog poslovanja nisu utvrđene nepravilnosti u formiranju kursa za evro. Takođe, kako navode, menjači nisu naplaćivali proviziju za otkup i prodaju ispravnih novčanica koje nisu oštećene i koje su u opticaju.
Izvršni odbor NBS-a doneo je na vanrednoj sednici odluku kojom se produžava rok u kojem javni poštanski operator i ovlašćeni menjači vraćaju bankama efektivni strani novac kupljen od njih.
Umesto dosadašnjih 15 dana, rok za vraćanje novca produžen je na 30 dana, a mera će se primenjivati do 10. decembra 2026. godine.
Kako objašnjavaju u centralnoj banci, cilj ove mere je očuvanje stabilnosti menjačkog tržišta i obezbeđivanje kontinuiranog snabdevanja građana efektivnim stranim novcem.
"Interesi građana i očuvanje stabilnosti tržišta ostaju u fokusu aktivnosti Narodne banke Srbije. U tom smislu, Narodna banka Srbije kontinuirano prati kretanja na deviznom i menjačkom tržištu i odgovornim pristupom neće dozvoliti pojavu bilo kakvih netržišnih i veštačkih poremećaja u oblasti menjačkog poslovanja“, navode u NBS-u.
Centralna banka poručuje da je devizno tržište stabilno i da će nastaviti da prati sva kretanja i, u skladu sa svojim ovlašćenjima, preduzima mere radi očuvanja stabilnosti i poverenja u domaću valutu.
Kurir Biznis/Biznis.rs