U Srbiji je do 15. marta ograničeno važenje mere Narodne banke Srbije kojom se obezbeđuje povećana dostupnost efektivnog stranog novca ovlašćenim menjačima i javnom poštanskom operatoru, pri čemu je skraćen rok u kome su navedeni menjači obavezni da vrate efektivu banci koja im je prodala tu efektivu, sa 30 dana na 15 dana.

Ova mera je doneta u decembru 2025, a NBS je 6. februara ove godine produžila važenje i ograničila je na period od 11. februara do 15. marta.

NBS je tada saopštila da je ova mera produžena imajući u vidu da je dala očekivane efekte i doprinela očuvanju stabilnosti menjačkog tržišta i da na ovaj način centralna banka Srbije nastavlja postepeni povratak na regulatorne uslove koji su važili za menjačko tržište pre decembra 2025. godine.

Naglašeno je i da će se nastaviti pažljivo praćenje i analiza menjačkog tržišta, radi preduzimanja eventualnih daljih koraka usmerenih na očuvanje njegove stabilnosti.

"U narednom periodu, NBS će sprovoditi pojačane i ciljano usmerene kontrole zakonitosti obavljanja menjačkih poslova, kako bi se obezbedila puna primena propisa u oblasti menjačkog poslovanja", saopštila je centralna banka Srbije.