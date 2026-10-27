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Građani su tokom oktobra u menjačnicama kupili 571,6 miliona evra, dok su menjačima prodali 515,3 miliona evra, saopštila je Narodna banka Srbije. To znači da su menjači građanima prodali 56,3 miliona evra više nego što su od njih otkupili.

Podaci se odnose na izveštaje koje su ovlašćeni menjači dostavili NBS do 10 časova 27. oktobra. Iz centralne banke navode da je povećana tražnja građana za evrom tokom meseca u potpunosti zadovoljena.

Banke koje imaju ugovore sa ovlašćenim menjačima, kako je saopšteno, kontinuirano su ih snabdevale evrom. Tokom oktobra su im prodale oko 40,27 miliona evra.

Koliko je evra kupljeno i prodato u ponedeljak?

Prema preliminarnim podacima NBS, građani su u ponedeljak, 26. oktobra, u menjačnicama kupili oko 26,2 miliona evra, kroz približno 41.060 transakcija.

Istog dana građani su menjačima prodali oko 23,4 miliona evra, kroz približno 137.580 transakcija. Menjači su tako ostvarili neto prodaju od oko 2,8 miliona evra.

Ovlašćeni menjači su od banaka tog dana kupili 4,75 miliona evra.

Razlika između prosečnih kurseva 1,68 dinara

Prosečan kupovni kurs evra koji su menjači primenjivali 26. oktobra iznosio je 116,83 dinara, dok je prosečan prodajni kurs bio 118,51 dinar za evro. Razlika između ta dva kursa iznosila je 1,68 dinara.

Kupovni kurs primenjuje se kada građanin prodaje evre menjačnici, a prodajni kada od nje kupuje evre.

Iz NBS poručuju da podaci potvrđuju da devizno tržište funkcioniše uredno i da građani mogu da obavljaju menjačke transakcije u skladu sa svojim potrebama.

„Narodna banka Srbije nastaviće da pažljivo prati sva kretanja i da, u skladu sa svojim mandatom, preduzima odgovarajuće mere radi očuvanja stabilnosti i poverenja u domaću valutu“, navodi se u saopštenju.

NBS: Nisu utvrđene nepravilnosti u formiranju kursa

Centralna banka ističe da kontinuirano kontroliše zakonitost i pravilnost poslovanja ovlašćenih menjača.

Kako navodi, u prethodnih godinu dana nisu utvrđene nepravilnosti u formiranju kursa evra, niti je utvrđeno da su menjači naplaćivali proviziju za kupovinu i prodaju ispravnih, neoštećenih novčanica koje su u opticaju.