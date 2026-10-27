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Vaspitačica, nekadašnja glumica i poliglota Slađana Biljman (64) osvojila je milion dinara u popularnom kvizu ,"Potera”, ali iza njenog uspeha krije se priča mnogo veća od samog novčanog dobitka.

Ljubav prema znanju nasledila je od majke, odrastala je uz knjige i enciklopedije, a danas, kad je pred njom nagrada o kojoj mnogi sanjaju, već zna da će deo novca otići onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Slađana Biljman, žena koja se profesionalno posvetila deci, a tokom života okušala i u glumi, pokazala je u ,"Poteri” da široko znanje, pribranost i malo sreće mogu da dovedu do trenutka za pamćenje. Iako je osvajanje novca mnogima motiv za učešće u kvizu, Slađana priznanje da kod nje nije bilo tako.

Došla u kviz bez velikih očekivanja

U "Poteru” je otišla bez velikih očekivanja, vođena radoznalošću i željom da doživi nešto novo. Do tada je kviz pratila sa suprugom, uz komentare, rasprave i zajedničko traženje odgovora.

- Mi to porodično gledamo, zajedno se raspravljamo i dolazimo do odgovora. Kada sam dobila poziv, prihvatila sam ga odmah, jer nikada ranije nisam učestvovala. Novac me nije zanimao - otkriva Slađana za Kamaticu.

Ipak, kada se našla u takmičenju, najteže joj je palo, kako kaže, to što je na kraju ostala sama.

- Strašno mi je bilo krivo što sam sama ostala. Aleksa je uspeo da me stigne, ali u fotofinišu videla sam da ustaje i tapše, pomislim: ,,Pa, ja tebi treba da tapšem”, a on je zapravo to radio meni - nastavlja ona.

Znanje se ne stiče preko noći

Slađanino široko znanje nije rezultat kratkotrajnih priprema, već dugogodišnje navike da uči, čita i istražuje. Veliki uticaj na nju imala je majka, od koje je nasledila ljubav prema književnosti i muzici, ali i shvatanje da je znanje vrednost koju treba nesebično deliti.

- Znanje je sa mnom odmalena. Od majke sam zavolela književnost i muziku. Ona nam je nesebično prenosila svoje znanje, a u školi nam bilo veoma važno da saznajemo nove stvari. Odrastala sam u vreme bez kompjutera. Enciklopedije su mi bile najbolji drug. Oduvek sam volela da saznajem nešto novo, ali nikad nisam učila sa namerom da se takmičim - priča Slađana.

Upravo takav odnos prema znanju jedan je od najlepših delova njene priče. Nije učila zbog nagrada i priznanja, već zato što je svet oko sebe želela bolje da razume. Kada se našla pred pitanjima u ,,Poteri”, ispostavilo se da godine radoznalosti i ljubavi prema učenju mogu da se pretvore u prednost.

Međutim, iako nije imala nameru da se takmiči po svaku cenu, pred snimanje je ipak želela da proveri svoje znanje. U tome su joj pomagali prijatelji, a konsultovala se i sa veštačkom inteligencijom.

- Pred kviz konsultovala sam se sa četbotom, svi su mi postavljali razna pitanja, čak i prijatelji. Ali, ono na šta sam najponosnija jeste da nijedno pitanje u kvizu nije bilo ono koje sam prošla sa njima. Za mene je to dokaz da se isplatilo sve što sam ikada naučila u životu. Ali, moram da naglasim da sam imala i dosta sreće. Samo jedno pitanje bilo je iz oblasti sporta, u kojoj sam najslabija - ističe Slađana.

Bavila se i glumom

Slađanin životni put ne može da se opiše samo kroz knjige i kvizove. Dugogodišnju karijeru obeležilo je i njeno bavljenje glumom, igrala je u Akademskom pozorištu ,"Branko Krmanović”, a pojavljivala se i na televiziji, gde je ostvarivala epizodne uloge i radila reklame. Uz to, govori i tri strana jezika.

Deo miliona u humanitarne svrhe

Slađana je deo novca već namenila azilu za životinje u Zrenjaninu, kao i onima koji prikupljaju sredstva za napuštene životinje. Takođe, želi da pomogne i Domu za majke u Beogradu, čija ju je priča posebno dirnula.

- Naravno, deo nagrade nameniću i najbližima. Planiram muža da odvedem u Portugal, koji mi je i najveća podrška, a želim da obradujem i unuke - zaključuje Slađana Biljman za Kamaticu.