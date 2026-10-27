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Svako ko je barem jednom putovao automobilom kroz Sloveniju dobro zna koliko je ta zemlja lepa, uređena i idealna za istraživanje na četiri točka. Od slikovitih gradića i zelenih dolina do veličanstvenih planina i jezera, ta zemlja zaista ima mnogo toga da ponudi.

Međutim, na sledećem putovanju kroz Sloveniju vozači bi trebalo da obrate pažnju i na jednu važnu novinu. Na nekoliko deonica slovenačkih auto-puteva postavljene su nove kamere koje neće pratiti samo kojom brzinom vozite u određenom trenutku, već će izračunavati i vašu prosečnu brzinu na celoj deonici.

Drugim rečima, dobro poznata taktika usporavanja neposredno pre radara i ubrzavanja nakon prolaska pored njega više neće biti dovoljna, piše portal Putni kofer.

Za razliku od klasičnih radara, koji brzinu vozila mere na određenom mestu, novi sistem funkcioniše na nešto drugačiji način. Kamere postavljene na početku nadzirane deonice beleže prolazak automobila i tačno vreme ulaska, dok drugi komplet kamera registruje kada je vozilo stiglo do kraja deonice. Na osnovu udaljenosti između te dve tačke i vremena potrebnog da se ona pređe, sistem izračunava prosečnu brzinu vozila.

Na primer, ako je nadzirana deonica duga deset kilometara, a automobil je pređe za četiri minuta, njegova prosečna brzina iznosi 150 kilometara na sat. Ako je na toj deonici ograničenje 130 kilometara na sat, vozač je prekoračio dozvoljenu brzinu, bez obzira na to koliko je brzo vozio u trenutku prolaska pored kamera.

To ujedno znači da naglo usporavanje neposredno pred kameru neće pomoći vozačima koji su veći deo nadzirane deonice vozili prebrzo. Cilj ovakvog sistema je da podstakne ravnomerniju i bezbedniju vožnju tokom celog putovanja.

Na kojim deonicama se nalaze kamere?

Prema informacijama slovenačkog Ureda za metrologiju, sistem sekcijskog nadzora postavljen je na četiri deonice važnih auto-puteva. Reč je o sledećim lokacijama:

A1 Logatec – Vrhnika, u smeru Ljubljane.

A2 Ljubljana Brod – Vodice, u smeru Kranja.

A2 Grosuplje – Ivančna Gorica, u smeru Novog Mesta.

A1 Podmilj – Ločica, u smeru Maribora, na području trojanskih tunela. Kazne za prekoračenje brzine idu do 1.200 evra

A koliko bi vozače moglo da košta prekoračenje brzine na slovenačkim auto-putevima? Odgovor je, u zavisnosti od toga za koliko su prekoračili dozvoljeno ograničenje, od 40 pa sve do 1.200 evra!

Prema slovenačkim saobraćajnim propisima, za prekoračenje brzine do 10 kilometara na sat predviđena je kazna od 40 evra, dok se za vožnju od 10 do 30 kilometara na sat iznad ograničenja plaća 80 evra.

Kazna raste na 160 evra za prekoračenje od 30 do 40 kilometara na sat, dok vozači koji dozvoljenu brzinu prekorače za više od 40, a do 50 kilometara na sat, rizikuju kaznu od 250 evra.