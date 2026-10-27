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Crna Gora od 1. novembra uvodi vize za državljane Rusije, što bi moglo dodatno da utiče na turističke tokove između dve zemlje. Prema informacijama koje je objavio Ruski savez turističke industrije (RST), cena vize iznosiće oko 35 evra za odrasle i približno 17,5 evra za decu mlađu od 14 godina.

Vlada Crne Gore izmenila je u julu 2026. godine uredbu o viznom režimu, a nova pravila trebalo bi da počnu da se primenjuju početkom novembra. Prema saopštenju RST-a, od turista se očekuje da dokumentaciju za vizu podnose lično.

Promena dolazi u trenutku kada interesovanje ruskih turista za Crnu Goru, prema oceni predstavnika turističke industrije, već duže vreme ne dostiže nivo iz perioda pre pandemije. Jedan od problema predstavlja i nepostojanje direktnih avionskih linija između Rusije i Crne Gore, što otežava putovanja čak i kada vize nisu bile potrebne.

Darja Domostrojeva, direktorka za odnose s javnošću turoperatora „Inturist“, ocenila je da bi uvođenje vize moglo dodatno da smanji turistički promet.

Sličnu temu otvorila je i Ljudmila Blinkova, rukovodilac sektora za razvoj turističkih proizvoda u kompaniji „ITM grup“. Ona je navela da je tokom protekle letnje sezone među ruskim turistima postojalo interesovanje za odmor u Crnoj Gori, ali da nije zabeležena masovna navala kakva bi se mogla očekivati uoči uvođenja viznih ograničenja.

Nova pravila tako donose dodatnu administrativnu i finansijsku prepreku za ruske državljane koji planiraju odmor na crnogorskom primorju. Koliko će to uticati na broj gostiju i prihode turističkog sektora, pokazaće naredna sezona.