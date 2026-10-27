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Evropska komisija prihvatila je plan kineske onlajn platforme Temu za sprečavanje prodaje ilegalnih i nesigurnih proizvoda, pet meseci nakon što joj je izrečena kazna od 200 miliona evra.

Spoljna revizija

Plan obuhvata pet mera kojima Temu treba da otkloni utvrđene nedostatke u poštovanju Akta o digitalnim uslugama (DSA). Platforma će sprovesti detaljnu procenu rizika, uvesti pokazatelje za praćenje efikasnosti zaštitnih mera i ispitati slabosti sistema za moderiranje sadržaja.

Posebna pažnja biće posvećena algoritmima koji preporučuju proizvode i mogućnostima da prodavci koriste funkcije platforme za oglašavanje potencijalno ilegalne robe. Predviđena je i nezavisna spoljna revizija sprovedenih mera.

Temu ima četiri meseca da Evropskoj komisiji dostavi privremenu procenu rizika. U slučaju neispunjavanja obaveza, Komisija može izreći periodične novčane kazne.

Opasne igračke

Kazna je usledila nakon istrage pokrenute u oktobru 2024. godine, tokom koje je utvrđeno da platforma nije adekvatno procenila rizik od prodaje ilegalnih proizvoda. Među spornom robom bile su i opasne igračke za bebe i punjači koji nisu prošli osnovne bezbednosne testove.

Temu je ranije osporio kaznu, ocenivši je nesrazmernom, a kompanije povezane sa platformom uložile su žalbu. Prema podacima Evropske komisije, Temu u Evropskoj uniji koristi oko 130 miliona potrošača.

Ovo je druga kazna izrečena po Aktu o digitalnim uslugama, prva je u decembru 2025. godine izrečena Maskovoj mreži X, u iznosu od 120 miliona evra.

Biznis Kurir/Avaz

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